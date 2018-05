New York - An der Wall Street ist es nach der zaghaften Stabilisierung vom Vortag am Donnerstag wieder bergab gegangen. Schuld an der schlechten Stimmung der Anleger war US-Präsident Donald Trump: Er sagte das im Juni geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ab, über das es schon zuletzt Unsicherheiten gegeben hatte. Zudem goss Trump nach der jüngsten Entspannung im internationalen Handelsstreit durch eine Annäherung zwischen den USA und China mit dem Auftrag, Einfuhrzöllen auf ausländische Autos zu prüfen, wieder Öl ins Feuer.

Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste nach einem schwachen Start sukzessive aus: Zuletzt büsste er 0,77 Prozent auf 24 695,28 Punkte ein. Damit folgte der US-Leitindex der schwachen Entwicklung der asiatischen und europäischen Märkte, wo die Investoren ebenfalls in die Defensive gegangen waren. Der marktbreite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...