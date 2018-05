Novavisions AG: Ergebnis Geschäftsjahr 2017 DGAP-News: Novavisions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Novavisions AG: Ergebnis Geschäftsjahr 2017 24.05.2018 / 17:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ergebnis Geschäftsjahr 2017 CH-Rotkreuz, 24. Mai 2018 Am 11. Mai 2018 hat Novavisions AG bekannt gegeben, dass sie die Bloxolid GmbH mit Sitz in Isernhagen, Deutschland, übernimmt. Der Generalversammlung vom 18. Juli 2018 wird eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zur vollständigen Übernahme der Bloxolid GmbH beantragt werden. Im Verlaufe des vierten Quartals 2017 prüfte der Novavisions Verwaltungsrat einige vielversprechende Transaktionen, welche die Ausrichtung und die Zukunftsperspektiven der Novavisions und deren Aktionäre positiv beeinflussen könnten. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um solche Opportunitäten zu realisieren. In diesem Zusammenhang wurde der 40 Prozent Anteil an der Multicom Software Oy mit einem Verlust von CHF 1'127'758.50 verkauft. Mit dem Verkauf von 14 Prozent an der NovaStor AG wurde hingegen ein Gewinn von CHF 386'280 realisiert. Weiter wurde der Nennwert pro Inhaberaktie im 4. Quartal 2017 von CHF 5 Rappen auf CHF 1 Rappen reduziert. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Novavisions AG einen Verlust von CHF 601'595 (2016: Gewinn von CHF 68'390). Die Gesellschaft weist somit per 31. Dezember 2017 ein Eigenkapital von CHF 818'688 (2016: CHF 1'418'283) aus. Kontakt: Novavisions AG Claudia Schumacher Grundstraße 12 CH-6343 Rotkreuz E-Mail: claudia.schumacher@novavisions.com www.novavisions.com 24.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 689443 24.05.2018

ISIN CH0012192198

AXC0346 2018-05-24/17:33