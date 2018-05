Vale A konnte am Donnerstag den eingeschlagenen starken Kurs Richtung steigender Notierungen und einem neuen Top-Zwischenhoch weiter fortsetzen. Dabei ist die Aktie in den vergangenen Wochen bereits deutlich gestiegen. Der Wert hat in wenigen Wochen seit Anfang April ausgehend von 10 Euro nun annähernd 12 Euro erreicht. Dies sind gute Nachrichten, insofern sich dabei eine Aufwärtstrendgerade ausgebildet hat, die jetzt einfach fortgesetzt wird. Der Wert ist auf dem Weg Richtung 15 Euro, so die ... (Moritz von Betzenstein)

