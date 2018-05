Indien wird 2018 Großbritannien und Frankreich überholen, um die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt in Dollar zu werden. Davon geht das britische Centre for Business and Economics Research aus. Auch für Anleger ist das Schwellenland attraktiv.Indien boomt und ist die am schnellsten wachsende größere Volkswirtschaft der Welt. Das 1,3-Millionen-Land gehört zu den sogenannten BRIC-Staaten. Das Akronym steht für die Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien und China. Für viele Analysten ist das Land am Ganges das attraktivste des Quartetts mit den größten Renditechancen. Neben einer wachsenden Bevölkerung und steigendem Konsum spricht die Reformpolitik der Regierung unter Ministerpräsident Narendra Modi für Konjunkturdynamik.

Den vollständigen Artikel lesen ...