Europas Börsen sind am Donnerstag nach einem freundlichen Start unter Druck geraten. Damit knüpften sie an den schwachen Vortag an, als Gewinnmitnahmen nach dem zuvor guten Lauf belastet hatten. Verantwortlich für die neuerlichen Kursabschläge war US-Präsident Donald Trump: Er sagte das im Juni geplante Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ab, über das es schon zuletzt Unsicherheiten gegeben hatte. Zudem goss Trump nach der jüngsten Entspannung im internationalen Handelsstreit durch eine Annäherung zwischen den USA und China mit dem Auftrag, Einfuhrzöllen auf ausländische Autos zu prüfen, wieder Öl ins Feuer.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 drehte im Laufe des Nachmittags ins Minus und schloss 0,57 Prozent tiefer bei 3521,76 Punkten. In Paris verabschiedete sich der CAC 40 0,31 Prozent schwächer bei 5548,45 Punkten. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,92 Prozent auf 7716,74 Punkte./gl/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0360 2018-05-24/18:05