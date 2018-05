Berlin (ots) - Der Internet-of-Things-Lösungsanbieter Meelogic Consulting expandiert weiter und eröffnet neben dem Büro in Szczecin einen zweiten Standort in Bydgoszcz.



"Die Technologie- und Universitätsstadt Bydgoszcz mit ihren herausragenden IT-Fachkräften bietet ein großes Potenzial, dass es uns ermöglicht, auf die ständig wachsende Nachfrage unserer Kunden nach unseren Dienstleistungen flexibel zu reagieren", sagt Ayana Alemu, CEO und Mitbegründer von Meelogic.



Bydgoszcz eignet sich auch geografisch gut als Standort in Polen. Mit der Bahn, dem PKW und per Flug ist Bydgoszcz von den Meelogic Standorten aus und für ihre Kunden innerhalb von viereinhalb Stunden gut zu erreichen.



"Bei Meelogic stehen Qualität und Knowhow im Mittelpunkt - auch am neuen Standort setzt Meelogic auf exzellente und hocherfahrene Softwareingenieure. Vom Standort Bydgoszcz aus sollen dabei insbesondere Projekte im Bereich autonomes Fahren, Elektromobilität und Medizintechnik bearbeitet werden.", erläutert Dr. Friedrich Echternacht, Manager Business Development von Meelogic.



Innerhalb der ersten zwei Jahre plant das Unternehmen in Bydgoszcz bis zu 100 hochqualifizierte Mitarbeiter zu beschäftigen.



"Meelogic bietet seinen Mitarbeitern eine entspannte Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien und anspruchsvolle Aufgaben. Das internationale und multikulturelle Team setzt auf Engagement und Zusammenhalt", so Robert Ostojski, Director Meelogic Polska.



Das neue Büro in Bydgoszcz befindet sich im Herzen der Stadt. Der neugebaute Bürokomplex Arkada Business Park liegt zentral und zeichnet sich durch eine top-moderne Infrastruktur aus. "Dies bietet unseren Mitarbeitern ein offenes und motivierendes Arbeitsumfeld und stellt sicher, dass wir mit unseren Kunden und Geschäftspartnern schnell und sicher von Bydgoszcz aus interagieren können", ergänzt Ayana Alemu.



ÜBER MEELOGIC



Die Meelogic Consulting AG entwickelt IT-Lösungen für eine mobile und vernetzte Welt, basierend auf einem tiefen Verständnis für Technologien und Märkte im digitalen Zeitalter.



2011 wurde von erfahrenen IT-Profis der Grundstein in Berlin gelegt. Mit weiteren Standorten in Szczecin (Polen), Köln und Stuttgart arbeitet Meelogic heute mit internationalen Teams für namhafte Kunden in den Branchen Automotive, Medizintechnik, Medien, Transport, Energie, Telekommunikation, Informationstechnologie, Logistik und E-Commerce.



Meelogic verbindet agile Start-up-Kultur mit langjähriger Beratungskompetenz, exzellentem Entwickler-Know-how und hoher Verlässlichkeit.



