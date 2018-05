Westerstede (ots) -



Seit dem Jahr 2008 besteht die im deutschen Gesundheitswesen einzigartige zivil- militärische Kooperation zwischen der Ammerland- Klinik GmbH und dem Bundeswehrkrankenhaus Westerstede. Gemeinsam bilden die beiden Krankenhäuser das Klinikzentrum Westerstede. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums dieser Kooperation lädt das Klinikzentrum zur öffentlichen Jubiläumsfeier ein.



Über die zurückliegende Dekade konnten gemeinsam verschiedene Meilensteine, erreicht werden. Das Klinikzentrum ist als Überregionales Traumazentrum zertifiziert und verfügt über eine der modernsten Schlaganfallbehandlungseinheiten in Deutschland. Die erste Fachuntersuchungsstelle der Bundeswehr für Frauenheilkunde und Geburtshilfe öffnete im Januar dieses Jahres. Im Verbund mit der Karl- Jaspers- Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie konnte im September 2017 eine Versorgungslücke im Nord- West- Deutschen Raum geschlossen werden. Diese Weiterentwicklungen des Klinikzentrums sichern den Bürgerinnen und Bürgern im Ammerland und darüber hinaus eine erstklassige Versorgung. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchte das Klinikzentrum anlässlich seines zehnjährigen Bestehens "Danke" sagen und veranstaltet einen Festtag. Medienvertreter sind herzlich eingeladen die Veranstaltung zu begleiten. _____________________________________________________________________



Termin: 27.05.2018 09:45 bis ca. 17:00 Uhr



Ort: Klinikzentrum Westerstede



Adresse:Klinikzentrum Westerstede, Lange Str. 38, 26655 Westerstede



Den Ablauf entnehmen Sie bitte der Anlage. Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit anhängendem Formblatt per Fax, E-Mail oder telefonisch bis zum 27. Mai 2018 um 09:00 Uhr, anzumelden. Wir bitten um Ihr Eintreffen am Sonntag den 27. Mai 2018 bis 09:30 Uhr, am Haupteingang des Klinikzentrums Ammerland.



