Der IT-Dienstleister Freudenberg IT (FIT) lädt auf der diesjährigen CEBIT am dritten Messetag, Mittwoch, den 13. Juni von 12 Uhr bis 15 Uhr zum mittäglichen FIT-Stop ein. Zu diesem gemeinsamen Lunch in gemütlicher Atmosphäre serviert das Unternehmen in Saal 13/14 im Convention Center als Stärkung einen leckeren FITnessteller mit Salat, Currywurst und Pommes; als FITnessgetränk werden Smoothies gereicht. Alle Teilnehmer haben dort Gelegenheit zum entspannten Networking und zum Austausch mit den Experten der FIT über die aktuellen IT-Megatrends. Zudem informieren die Spezialisten zu den Schwerpunkten simplyCloud, simplyIoT, simplySecure, simplyAMS4SAP, simplyS/4HANA, simplyDigital Work, simplyService und simplySustainable.



Darüber hinaus ist FIT auf der CEBIT mit einem interessanten Vortrag vertreten. Unter dem Titel "Cloud Integration: Wenn die Wolken sprechen" zeigt Edna Lauer, Director of Application Management Services & Advanced Data Services bei Freudenberg IT, wie es Unternehmen gelingt, ihre Cloud-Strategie umzusetzen, Cloud-Services zu orchestrieren und ihre Multi-Cloud-Landschaft von zentraler Stelle zu managen. Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 14. Juni, um 12.30 Uhr im "Cloud & Blockchain Forum" auf der Expert Stage in Halle 13. Die CEBIT in Hannover findet dieses Jahr erstmals im Sommer - vom 11. bis 15. Juni - statt.



Die Freudenberg IT (FIT) ist ein global tätiger IT-Service Provider und Teil der Freudenberg Gruppe. Mit dem Anspruch, Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln und stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, ist die FIT seit mehr als drei Jahrzehnten verlässlicher IT-Partner des Mittelstands - weltweit. Für die mittelständische Fertigungsindustrie ist die FIT zudem ein geschätzter und zuverlässiger Digitalisierungsbegleiter auf Augenhöhe. Ob SAP HANA, Hosting, Cloud-Orchestrierung, IIoT oder die Implementierung von Microsoft basierten Digital Workplaces - die FIT bietet ihren Kunden eine zuverlässige und kompetente Navigation im Kontext der Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Immer im Sinne der lokal und global konsistenten FIT-Mission: "IT Solutions. Simplified." Aktuell beschäftigt die FIT über 850 Mitarbeiter in Europa, Asien sowie Nordamerika.



Hier finden Sie weitere Informationen über FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.



