"PLATINUM MENU", die vollwertige und natürliche Hunde-Nassnahrung aus dem Hause PLATINUM, gibt es jetzt in drei neuen leckeren Geschmacksrichtungen: Ab sofort ist die Premium-Nahrung aus mindestens 83 % Frischfleisch auch in den Sorten "Beef+Chicken", "Ibercio+Turkey" und "Puppy Chicken" erhältlich. Die drei neuen, äußerst schmackhaften Nahrungssorten ergänzen das bisherige Angebot, das aus den "PLATINUM MENU"-Varianten "Chicken", "Fish+Chicken", "Turkey+Salmon" sowie "Pure Fish" besteht. So wie die vier bisherigen Geschmacksrichtungen werden auch die neuen Nahrungsprodukte im praktischen Tetra Recart mit 375 Gramm Inhalt angeboten.



Die PLATINUM GmbH & Co. KG (Bingen am Rhein) als Herstellerin der Nahrung bleibt mit der Sortenergänzung ihrer Philosophie, ausschließlich hochwertige Hunde-Vollnahrungsprodukte mit besonders hohem Frischfleisch- bzw. Frischfisch-Anteil anzubieten, konsequent treu. "Alle 'PLATINUM MENU'-Sorten werden aus mindestens 83 % frischem Fleisch respektive frischem Fisch zubereitet und ohne Zugabe von Wasser allein im eigenen Saft schonend gegart. Zudem sind sie weizen- und glutenfrei, außerdem enthalten sie keine Geschmacksverstärker, Lock-, Farb- und Geruchsstoffe", erläutert Geschäftsführerin Doreen Jähne das Alleinstellungsmerkmal der PLATINUM-Nassnahrung. Der besondere Vorteil zeige sich zudem in deren hoher Ergiebigkeit: "Da unsere Nassnahrung nur wertvolle Zutaten enthält und grundsätzlich kein nährstofffreies Wasser hinzugefügt wird, verfüttern unsere Kunden", so Doreen Jähne, "eine wesentlich geringere Nahrungsmenge als bei herkömmlichem Nassfutter."



Die drei neuen Sorten im Überblick:



Mit "PLATINUM MENU Iberico+Turkey" bringt PLATINUM die weltweit erste Nassnahrung aus dem frischen Fleisch des Iberischen Halbwildschweins auf den Markt. Die besondere Ernährung des sogenannten Schwarzen Schweins mit Eicheln, Gräsern und Kräutern sowie die vorwiegende Haltung in freier Natur verleihen seinem Fleisch den herrlichen nussigen und kräftigen Geschmack. Kombiniert wird diese schmackhafte Spezialität mit leicht bekömmlichem Geflügelfleisch.



Des Weiteren bereichert ab sofort das Sortiment auch das neue "PLATINUM MENU Beef+Chicken" - bestehend aus frischem Rind- und Hähnchenfleisch. Eine der traditionellsten und beliebtesten Fleischsorten in Deutschlands Küchen ist Rindfleisch! Und jetzt bringt PLATINUM dieses aromatische Fleisch auch in den Futternapf. Weitere Zutaten beider Sorten sind unter anderem Kartoffeln, Lachsöl, Karotten, Brokkoli und Lauch.



Für das ideale Wachstum und die optimale Entwicklung von Welpen ist es essenziell, den Hunden eine gesunde und ausgewogene Welpennahrung von klein auf zu füttern. Denn Welpen machen innerhalb nur eines Jahres eine körperliche Entwicklung durch, für die ein Mensch 15 Jahre benötigt. Passend zur Trockennahrung "Puppy Chicken" gibt es jetzt auch aus dem Hause PLATINUM die Nassnahrung "MENU Puppy Chicken" - perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse von Welpen und Junghunden. Die natürlich-gesunde Nassnahrung enthält ganze 84 % frisches Hähnchenfleisch und weitere erlesene Zutaten, um den Grundstein für ein gesundes Hundeleben zu legen.



Wie bei der gesamten PLATINUM-Produktpalette sind auch diese neuen Geschmacksvarianten komplett gentechnik- und sojafrei. "Für uns steht die gesunde und natürliche Ernährung der Tiere im Mittelpunkt. Wir freuen uns daher, den Vierbeinern unserer Kunden nun ein Mehr an ebenso leckerer wie nahrhafter Abwechslung für die tägliche Ernährung bieten zu können", so Geschäftsführerin Jähne abschließend. Erhältlich sind alle PLATINUM-Produkte im Direktvertrieb: im Online-Shop (www.platinum.com), per Telefon (0800 - 364 36 63; kostenfreier Anruf innerhalb Deutschlands und Österreichs) sowie per Mail (info@platinum.com). Ab einer Bestellmenge von sechs Packungen "PLATINUM MENU" erfolgt der Versand nach Deutschland oder Österreich kostenfrei.



Über die PLATINUM GmbH & Co. KG:



Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Bingen am Rhein wurde im Jahr 2004 gegründet. Die Leitphilosophie von PLATINUM lautet: den Tieren genau die Nahrung und Pflege zu bieten, die ihrer Natur entspricht. So vertreibt PLATINUM unter der gleichnamigen Marke eine breite Palette an natürlichen Produkten: Neben der hochwertigen Trockennahrung für erwachsene Hunde und für Welpen (PLATINUM ADULT bzw. PLATINUM PUPPY) sind auch die Hunde-Nassvollnahrung PLATINUM MENU sowie eine natürliche Zahnpflegeserie (PLATINUM ORAL CLEAN+CARE) und ein Hautpflegeprodukt (SKIN CARE) für Hunde und Katzen erhältlich. Der Anspruch von PLATINUM ist es, mit seinen Produkten dem Verbraucher stets das Beste, weil artgerechteste Produkt im jeweiligen Marktsegment zu bieten. Im Jahr 2015 wurden die PLATINUM Trockennahrungsprodukte durch den TÜV Rheinland zertifiziert (Kriterien: "Mit frischem Fleisch", "Deklaration geprüft" und "Schadstoffgeprüft"). Der Hersteller legt größten Wert auf die kompetente Beratung seiner Kunden sowie auf die glasklare Transparenz bei Inhaltsstoffen und Zusammensetzung seiner Tiernahrungs- und Tierpflegeprodukte, die im Direktvertrieb erhältlich sind. Weitere Informationen www.platinum.com



Firmenanschrift:



PLATINUM GmbH & Co. KG, Am Ockenheimer Graben 23, 55411 Bingen am Rhein, Info- und Bestell-Hotline: 0800 - 364 36 63 (kostenfrei innerhalb Deutschlands und Österreichs), Website: www.platinum.com, E-Mail: info@platinum.com



Pressekontakt für PLATINUM:



textstark, Simrockstraße 12A, 65187 Wiesbaden, Telefon: +49 (0)611 - 890 50-34/-38, E-Mail: presse@platinum.com