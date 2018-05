ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch haben sich die Aktienkurse in der Schweiz am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Einerseits kam Unterstützung vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Vorabend veröffentlicht worden war. Beobachter lasen in den sogenannten "Minutes" keine Hinweise auf aggressivere Zinserhöhungen.

Auf der anderen Seite dämpfte die Furcht vor einer Eskalation des Handelskriegs mit den USA die Stimmung, nachdem US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Autos und Autoteile angedroht hatte. Am Donnerstagnachmittag wurde noch bekannt, dass das geplante Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un abgesagt wurde.

Die politische Unsicherheit verschaffte dem als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Schweizer Franken Zulauf. Der Euro fiel zeitweise unter 1,16 Franken. Ein starker Franken schmälert die Chancen schweizerischer Unternehmen auf dem Exportmarkt und schadet auch der Tourismusbranche. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 8.771 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 46,7 (zuvor: 55,37) Millionen Aktien.

Anleger trennten sich in dieser Gemengelage von Konjunkturzyklikern wie ABB, die um 1,3 Prozent nachgaben. Bankenwerte fielen im Sog der Deutschen Bank. Diese zieht die Konsequenzen aus den jüngsten Verlusten und baut zahlreiche Stellen ab. Auf der Hauptversammlung der Bank am Donnerstag kritisierten Aktionärsschützer und Fondsmanager die Personalfluktuation in der Unternehmensführung und die milliardenschweren Boni. Doch während die Aktie der Deutschen Bank um fast 5 Prozent abstürzte, kamen die Kurse der schweizerischen Geldhäuser vergleichsweise glimpflich davon. Credit Suisse büßten 1,4 Prozent ein, Julius Bär 1,1 Prozent und UBS 1,3 Prozent.

In der zweiten Reihe stürzten Aryzta nach einer neuerlichen Gewinnwarnung um fast 27 Prozent ab. Der Tiefkühl- und Backwarenkonzern erwartet für 2018 nun ein EBITDA, das zwischen 9 bis 12 Prozent unter dem vorherigen Ausblick liegen wird. Die Analysten von Davy haben zwar ihre Einstufung "Neutral" für die Aryzta-Aktie bestätigt, ihre Schätzungen aber an das untere Ende der vom Unternehmen avisierten Spanne angepasst. Die geplanten zusätzlichen Kostensenkungen sind nach Ansicht der Analysten notwendig.

May 24, 2018

