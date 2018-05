BERLIN (Dow Jones)-Die oberste US-Umweltbehörde EPA bescheinigt Volkswagen unverändert große Defizite in der Firmenkultur. "Die VW-Geschichte ist nicht vorbei - nicht für VW und nicht für die EPA", sagte Christopher Grundler, Direktor der Abteilung Transport und Emissionen bei der EPA, dem Handelsblatt. Die Behörde hatte 2015 den VW Dieselbetrug aufgedeckt.

Für die EPA gehe es darum, so Gundler, dass der Geist der Gesetze respektiert werde. "Ich will unbedingt von VW hören, was ihre Anstrengungen diesbezüglich sind und wie sie sicherstellen, dass so etwas (wie er Diesel-Skandal) nie wieder passiert", betonte er. Der von den US-Behörden nach Wolfsburg entsandte Aufseher Larry Thompson, mit dem er sich regelmäßig austausche, sei "überhaupt nicht zufrieden" mit den Wolfsburgern. VW-Chef Herbert Diess hatte jüngst auf der Hauptversammlung verkündet, dass er den Autogiganten zu einem anständigen Unternehmen machen wolle, in dem Gesetze und Vorschriften genau befolgt werden.

Kein Ärger droht hingegen BMW in den USA beim Thema Diesel und Abgase. "Wir haben alle Produkte sehr gründlich untersucht und keine illegale Technik gefunden", sagte Chefprüfer Grundler. Er betonte aber, dass er sich grundsätzlich auf US-Modelle beziehe: "In Europa ist die Lage sehr unterschiedlich." Hierzulande hatte die Deutsche Umwelthilfe den Münchnern zum Beispiel vorgeworfen, illegale Abschalteinrichtungen verbaut und die Abgasreinigung damit manipuliert zu haben.

Nicht vom Haken der Behörde ist BMWs Erzrivale Daimler. "Wir sind in andauernden Gesprächen mit Mercedes", erklärte der Umweltingenieur. Mehr könne er im Hinblick auf das laufende Verfahren nicht sagen. Die Stuttgarter müssen sich in den Vereinigten Staaten gegen den Verdacht der Abgasmanipulation erwehren. Im Februar sorgte ein Bericht für Wirbel, wonach eine Software für ein Abschalten der Abgasreinigung bei Dieselmotoren nach 26 Kilometern gesorgt hat.

