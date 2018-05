Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts044/24.05.2018/17:55) - Im Rahmen einer feierlichen Gala in der Schönbrunner Orangerie wurde Victor Mihalic der Heinz-von-Förster-Preis für kybernetisches Management verliehen. Damit reiht er sich in eine Reihe mit prominenten Vertretern der Managementtheorie und -praxis, wie beispielsweise Dr. Fredmund Malik (St. Gallen) oder Dr. Richard Straub, Präsident der Drucker Society. Mit dem Preis werden herausragende Leistungen in den Bereichen "Unternehmensführung und Management" sowie aller Maßnahmen, die zur Verbreitung dieses Themas, unter Anwendung kybernetischen Denkens und Modellen, gewürdigt. Er wird vom Kuratorium Wirtschaftskompetenz für Europa e.V., Paderborn, und der Deutschen Gesellschaft für Kybernetik, Informations- und Systemtheorie e.V., Berlin, verliehen. Heinz von Foerster war ein österreichischer Professor für Biophysik und Philosoph vom Weltrang, der nach dem Krieg nach Amerika emigriert ist. Er gilt als Mitbegründer der kybernetischen Wissenschaft und hat maßgeblich zur Entwicklung ganzheitlichen bzw. vernetzten Denkens beigetragen. In seiner Laudatio begründete Univ.Prof. DDr. Gerhard E. Ortner, Vorsitzender des Kuratoriums Wirtschaftskompetenz für Europa, die Vergabe des Preises folgendermaßen: "Victor Mihalic hat durch seine Pionierarbeit in zahlreichen Bereichen der Wirtschaftsbildung einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung wirtschaftlicher Kompetenz geleistet. Dazu gehört zum einen die Entwicklung von innovativen, didaktischen Trainingsunterlagen und -Konzepten - darunter dem europaweit erfolgreichen E-Learning-Programm "Easybusiness". Zum anderen hat er mit dem Wirtschaftszertifikat EBC*L - European Business Competence*Licence - einen mittlerweile europaweit etablierten Standard wirtschaftlicher Bildung für Nicht-Kaufleute gesetzt." Victor Mihalic bedankte sich für die wertvolle Auszeichnung und sieht dies als Ansporn den Weg weiter zu gehen: "Ich freue mich besonders, dass wir nunmehr nicht nur ein Management-Zertifikat anbieten können, sondern mit dem JobReady-Programm, welche grundlegende wirtschaftliche mit sozialer Kompetenz verknüpft, jetzt auch ganz neue Zielgruppen erreichen können. Dazu gehören alle BerufseinsteigerInnen wie Jugendliche in Schulen und auf Jobsuche. Ebenso dazu gehören auch Flüchtlinge, die mit dem LifeManagement-Programm auf das Leben in einem neuen Land oder auf die Rückkehr in ihr Heimatland vorbereitet werden können." Weitere Infos unter: http://www.ebcl.at/news (Ende) Aussender: EBC*L International Ansprechpartner: Michael Spieler Tel.: +43 1 81399770 E-Mail: office@ebcl.eu Website: www.ebcl.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180524044

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2018 11:55 ET (15:55 GMT)