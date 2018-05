Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag bereits den zweiten Tag in Folge deutlich nach unten gegangen. Am Morgen verschreckte die Nachricht aus den USA, dass Importzölle auf Autos und Autoteile geprüft würden. Am Nachmittag sagte US-Präsident Donald Trump dann das Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ab. Damit mussten die geopolitischen Risiken für die Aktienmärkte wieder höher angesetzt werden, was eine Verkaufswelle rund um den Globus auslöste. Nach einem Plus am Vormittag schloss der DAX 0,9 Prozent leichter bei 12.855 Punkten.

Automobilhersteller und ihre Zulieferer unter Druck

Wer momentan Aktien von VW & Co in seinem Depot hat, braucht starke Nerven. Fast jeden Tag gibt es Nachrichten für den Sektor. Nun lässt US-Handelsminister Wilbur Ross aus Gründen der "nationalen Sicherheit" die Erhebung von Zöllen auf Autoimporte prüfen. Dabei soll es um einen Satz von 25 Prozent gehen. Damit würden auf der anderen Seite die Wettbewerbsposition der US-Hersteller wie Ford oder GM verbessert. In der Folge wurden die Aktien von VW (minus 2,5 Prozent), BMW (minus 1,7 Prozent) und Daimler (minus 2,8 Prozent) verkauft.

Deutsche Bank und Commerzbank auf Jahrestiefs

Deutsche Bank und Commerzbank fielen beide auf neue Jahrestiefststände. "Das Umfeld für die deutschen Banken bleibt besonders schwierig", sagte ein Marktteilnehmer. Die Deutsche Bank hatte bekannt gegeben, dass sie die Investmentsparte verkleinern wird. Die Anzahl der Vollzeitstellen soll um 7.000 reduziert werden. Für den Umbau, der das Jahresergebnis 2018 belastet, erwartet die Bank einmalig Restrukturierungs- und Abfindungskosten von bis zu 800 Millionen Euro. Zudem droht der Deutschen Bank der Abstieg aus dem Euro-Stoxx-50. Die Titel stürzten um 4,8 Prozent ab, Commerzbank um 6,5 Prozent.

An der Börse kam der Ausblick von Hornbach Holding nicht gut an, für die Aktie ging es um 1 Prozent nach unten. Jost Werke zogen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 1,7 Prozent an. Der Lkw-Zulieferer hatte im ersten Quartal dank Effizienzmaßnahmen den Umsatz und operativen Gewinn gesteigert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 147,7 (Vortag: 108,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,82 (Vortag: 4,21) Milliarden Euro. Es gab fünf Kursgewinner und 25 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.855,09 -0,94% -0,48% DAX-Future 12.848,50 -0,97% -0,65% XDAX 12.850,30 -1,22% -0,09% MDAX 26.547,49 -0,57% +1,32% TecDAX 2.800,64 +0,16% +10,74% SDAX 12.483,80 -0,37% +5,02% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,20% +53 ===

