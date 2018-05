Mainz (ots) - Samstag, 26. Mai 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Tausende Kinder werden jedes Jahr vom Jugendamt aus der eigenen Familie herausgenommen. Viele dieser Kinder kommen kurzfristig in "Bereitschaftspflegefamilien" unter. Auch Babylotsin Katja Möller begleitet Familien wie die Ortmanns mit chronisch kranken Kindern in Krisensituationen. Die oft traumatisierten Kinder brauchen nach der Trennung von ihrer Herkunftsfamilie schnell menschliche Nähe und liebevolle Bezugspersonen.



Vor allem benötigen sie feste Strukturen. Weil Heime das nicht bieten können, setzen Jugendämter seit einigen Jahren vermehrt auf das Konzept der familiären Bereitschaftspflege. Mehr als 6000 Kinder kamen in solchen Familien im vergangenen Jahr unter. Im Gegensatz zur Dauerpflege bleiben sie nur für wenige Wochen oder Monate, bis die Krisen zu Hause vorüber sind. Katja Möller kennt die kleine Elisabeth Ortmann aus Berlin seit ihrer Geburt, weiß als Familienkrankenschwester, was zu tun ist, kommt in die Familie, wenn diese Unterstützung braucht.



Samstag, 26. Mai 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Erst Blitze, dann Hitze - Deutschland genießt den Sommer im Mai Unterstützung bei der Integration - Migrationsagentur hilft Flüchtlingen 25 Jahre nach dem Brandanschlag - Wie tief ist Solingens Wunde noch? Hammer der Woche - Aussichtsturm ohne Aussicht Oberbayern wie aus dem Bilderbuch - Deutschlandreise zum Wendelstein



Sonntag, 27. Mai 2018, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Seit 2013 steigt die Zahl der Eheschließungen. Doch eine Ehe dauert bis zur Scheidung durchschnittlich nur 15 Jahre. Warum ist das so? Worin besteht das Geheimnis einer langen Ehe? "sonntags" will wissen, warum Ehen, die länger als 50 Jahre andauern, immer seltener werden. Warum ist immer häufiger von einer Generation "beziehungsunfähig" die Rede? Kann die Eheschließung tatsächlich noch als Garantie für eine glückliche Beziehung dienen?



Sonntag, 27. Mai 2018, 12.00 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



In der fünften Folge der Saison lädt der "ZDF-Fernsehgarten" zur großen Schlagerparty ein. Gäste: Ben Zucker, Höhner, Feuerherz, Boore, Ella Endlich, Nik P., Ross Antony, Bernhard Brink, Wolfgang Trepper, Claudia Jung, Norman Langen, Joachim Llambi und andere.



Weitere Programmpunkte sind kulinarische Köstlichkeiten mit Jeanette Marquis und neue Lifehacks mit Florian Weiss. Außerdem wirft Wolfgang Trepper einen humorvollen Blick in die Welt des Schlagers.



Sonntag, 27. Mai 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball: UEFA Champions League Rückblick aufs Finale mit Reaktionen



Fußball: WM-Vorbereitung aus Südtirol Story über die deutsche Nationalmannschaft



Fußball-WM-Ausrichter 2026 Kandidat Marokko im Porträt



Handball-Bundesliga: 33. Spieltag RN Löwen - Ludwigshafen



Formel 1: Großer Preis von Monaco Zusammenfassung aus Monte Carlo



