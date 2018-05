Paris/London - An den Börsen in Europa hat die Talfahrt bereits den zweiten Tag in Folge angehalten. Dabei spielte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag einmal mehr eine tragende Rolle. Bereits am Morgen belastete, dass die USA nun doch Importzölle auf Kraftfahrzeuge und Autoteile ernsthaft in Erwägung ziehen. Dies trifft vor allem die deutsche Wirtschaft mit der hohen Abhängigkeit von dem Sektor. Die Branchenwerte der europäischen Automobilhersteller standen in der Folge unter Abgabedruck, der Sektor verlor 1,9 Prozent und stellte damit den grössten Verlierer.

Am Nachmittag setzte dann eine weitere Verkaufswelle ein, nachdem Trump das Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt hatte. Damit stieg das geopolitische Risiko. Der DAX schloss 0,9 Prozent tiefer bei 12.855 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gab um 0,5 Prozent auf 3.522 Zähler nach. Der Euro machte ebenfalls etwas Terrain gut und stieg auf 1,1724 Dollar von rund 1,17 am Vorabend. Gold und Yen zogen mit dem Schlagzeilen zu Korea deutlich an und waren als vermeintlich sichere Häfen gesucht.

Gesprächsthema Nummer eins am Aktienmarkt war zunächst der neue Vorstoss der USA in Sachen Strafzölle. US-Handelsminister Wilbur Ross lässt aus Gründen der "nationalen Sicherheit" die Erhebung von Zöllen auf Autoimporte prüfen. Dabei soll es um einen Satz von 25 Prozent gehen. Dieselbe Begründung hatte die US-Regierung zuvor auch bei den Strafzöllen auf Stahl und ...

