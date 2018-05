Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag erneut mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Leitindex SMI rutschte nach einem morgendlichen Plus klar ins Minus ab und kam somit auch am dritten Tag nach dem Pfingstwochenende nicht in Fahrt. Auslöser der Kursschwäche am Nachmittag war die Absage von US-Präsident Donald Trump, sich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an einem Gipfel zu treffen. Das geplante Treffen war schon an den Vortagen auf wackeligen Beinen gestanden.

Zudem goss der US-Präsident nach der jüngsten Entspannung im internationalen Handelsstreit wieder Öl ins Feuer, indem er Einfuhrzölle auf ausländische Autos prüfen lässt. Der immer deutlichere Protektionismus Trumps kam an den Märkten schlecht an. Schliesslich bereitete auch die Situation um die Regierungsbildung in Italien den Anlegern weiterhin Sorgen. "Die Entwicklungen könnten für die Europäische Union zu einem grossen Problem werden, das können die Märkte nicht ignorieren", erklärte ein Marktanalyst.

Der Swiss Market Index (SMI) büsste bis zum Handelsende 0,27 Prozent auf 8'770,94 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 0,35 Prozent auf 1'452,87 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23 Prozent auf 10'481,77 Zähler. Dabei beendeten 22 SLI-Titel den Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...