Tesla-Chef Elon Musk hat die Faxen dicke: Nachdem er sich kürzlich erst über seiner Meinung nach unfähige Analysten ärgern musste, sind nun die Medien an der Reihe. In einer Serie von Twitter-Einträgen wetterte er am Mittwoch gegen die Medien: Scheinheiligkeit und Lügen lauten die Hauptvorwürfe. Außerdem betont er die Abhängigkeit des Journalismus vom Anzeigenaufkommen. Traditionelle Autohersteller würden viele Anzeigen schalten. Kein Wunder also das Tesla mit seinem fehlenden Marketingbudget ... (Claudia Wallendorf)

