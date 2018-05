Das bankenunabhängige Researchhaus SRC Research hat ein Rating Update zur CA Immo veröffentlicht und bestätigt das Hold Rating. Das Kursziel wird von 27,50 Euro auf 29,00 Euro erhöht. Die Zahlen stellen laut Analysten einen sehr erfolgreichen Start in das laufende Jahr dar. Mit den guten operativen Aussichten, einem signifikant gestiegenen FFO, einer sehr soliden Bilanz (50% Eigenkapitalquote und einem niedrigen 31% LTV), einer bereits fertiggestellten und übergebenen Entwicklung in Berlin und zwei weiteren Entwicklungen in Wien und Bukarest, die im zweiten Halbjahr fertig werden, sowie den Spekulationen bezüglich der österreichischen Konsolidierung in der Immobilienbranche sehen die Analysten die Aktie der CA Immo zumindest auf dem Niveau des EPRA...

