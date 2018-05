Berlin/Hamburg (ots) -



Die Preisverleihung "Deutschlands Beste Online-Portale" findet am Donnerstagabend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt. Der Award ist das Ergebnis einer großen Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders n-tv. Ausgezeichnet werden auf Basis von rund 25.000 Kundenmeinungen die besten Unternehmen in 37 Kategorien (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 30.05.2018, 18:35 Uhr).



Angefangen bei der Suche nach dem günstigsten Strom- oder Mobilfunktarif, über Kaufberatung, Preisvergleich und Reiseplanung bis hin zu Ernährungsratgebern und Schülernachhilfe - Portale im Internet sind für viele Menschen eine praktische Hilfe in immer mehr Lebensbereichen. Welche Anbieter in Deutschland aktuell die besten sind, haben nun die Verbraucher entschieden. Hans Demmel, Geschäftsführer von n-tv: "Die unabhängige Verbraucherinformation steht im Mittelpunkt des n-tv-Programms. Dass mit der Auszeichnung der besten Online-Portale ein Kunden-Award von uns mitgetragen wird, ist auch Ausdruck unseres Anspruchs, eine Berichterstattung mit hohem Nutzwert für jedermann zu bieten."



Im Rahmen der Befragung haben die Verbraucher insgesamt 398 Online-Portale bewertet. In der Einzelauswertung fanden letztlich jene 221 Anbieter Berücksichtigung, die 80 Kundenmeinungen erreichten. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Zu den aus Kundensicht besten Online-Portalen zählen auch Unternehmen, die ihren Vorjahreserfolg bestätigen konnten, wie Check24, Idealo oder Monster."



Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice sowie Internetauftritt untersucht. Operationalisiert wurden diese anhand von Unterkriterien, wie Qualität und Vielfalt der angebotenen Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen, Freundlichkeit, Beratungskompetenz sowie Informationswert und Bedienungsfreundlichkeit der Portalseiten. Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden in das Gesamtergebnis ein.



"Deutschlands Beste Online-Portale 2018" Kategorie Preisträger (alphab.)



Reisen & Mobilität Portale Pauschalreisen Holidaycheck, Sonnenklar.tv, Thomascook.de Portale Reiseschnäppchen Schnäppchenfuchs Reise/ Tripdoo, Secret Escapes, Urlaubsguru Portale Wellness-Reisen Beauty24.de, Fit Reisen, Wellnesshotels- Resorts.de Flugportale (mit Buchungsmöglichkeit) Cheaptickets.de, Fluege.de, Flüge.de Ferienhausportale Bestfewo.de, Casamundo, Fewo-direkt Campingportale ADAC Campingwelt, Campercontact Portale Wohnmobilvermietung Campanda, Camperdays, TUI Camper Gebrauchtwagenportale Autoscout24, Gebrauchtwagen.de, Mobile.de Neuwagenportale Neuwagen24.de, Sixt-Neuwagen.de Kfz-Werkstatt-Portale Caroobi, Drivelog



Shopping Preissuchmaschinen Billiger.de, Guenstiger.de, Idealo Marktplätze Privatanbieter Ebay Kleinanzeigen, Hood.de, Shpock Online-Ankaufdienste Rebuy, Wirkaufens.de, Zoxs.de



Universal & Finanzen Universal-Vergleichsrechner Check24, Geldsparen.de, Verivox Vergleichsrechner Finanzen & Versicherungen Finanzcheck.de, Smava, Vergleich.de Branchenverzeichnisse 11880.com, Das Örtliche, Yelp Vergleichsportale Mobilfunk Billiger- telefonieren.de, Smartweb



Beruf & Bildung Jobportale Absolventa, Monster, Stepstone Vergleichsportale Weiterbildung Fernstudiumcheck.de, Semigator Portale für Studierende E-fellows.net, Unicum.de Nachhilfeportale Erstenachhilfe.de Lernportale Sprachen Babbel, Duolingo, Rosetta Stone Lernportale Mathematik Bettermarks, Mathebibel



Wohnen & Haushalt Immobilienportale Immobilienscout24, Immowelt.de Handwerkerportale Meister.de, Myhammer, Wirsindhandwerk.de Portale Haushaltshilfe Betreut.de, Book a Tiger, Helpling Preisportale für Heizöl Heizoel24.de Online-Textilreinigungen Myclean, Persil Service Online



Leben & Gesundheit Vergleichsportale Ärzte & Kliniken Jameda, Sanego, Weisse Liste Apothekenvergleichsportale Medipreis, Medizinfuchs.de Vergleichsportale Pflegedienste & Pflegeheime Deutsches Seniorenportal, Pflegelotse, Senior Place Fitness-Portale Freeletics, Gymondo, Newmoove Ernährungsportale Weight Watchers, Yazio



Freizeit Buchungsportale Freizeit & Sport Eversports, Get Your Guide Erlebnisanbieter Geschenkidee.de, Mydays Hochzeitsportale Hochzeitsplaza, Weddix Restaurant-Portale Bookatable.com, Opentable.de, Tripadvisor



