Laut Analysen steigen und fallen die nationalen Börsen mit Erfolg und Misserfolg der jeweiligen Fußballteams.

Ein Schock für deutsche Fußballfans: Die Elf von Jogi Löw wird bei der Weltmeisterschaft in Russland im Halbfinale an Spanien scheitern. Das erwarten die Experten der renommierten US-Analysefirma BCA Research. Sie haben in einem komplexen Schätzverfahren die Qualitäten der Teams und Spieler bewertet und in die wahrscheinlichen Ergebnisse der Spiele überführt.

Auf üppigen 60 Seiten berücksichtigen die Fachleute auch andere Untersuchungen zum Thema. Sie entschuldigen sich schon zu Beginn bei ihren zahlenden Kunden für den Ausflug auf das vermeintlich artfremde Feld und zitieren Papst Johannes Paul II: "Unter allen unwichtigen Themen ist Fußball bei Weitem das wichtigste." Außerdem hätten sie die Studie in der Freizeit geschrieben.

Die Analysten haben jedoch einen weiteren, handfesten Grund für ihren Exkurs. Sie versuchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...