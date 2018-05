Mannheimer Morgen zu den Vorwürfen gegen Daimler Überschrift: Tief drin Daimler rutscht immer tiefer in den Abgasskandal. Schon lange ermittelt die Justiz, neue Software für Diesel-Fahrzeuge ist aufgespielt worden. Nun will aber auch das Kraftfahrt-Bundesamt etwas gefunden haben. Das ist gefährlich. Denn zum ersten Mal werfen die Behörden Daimler vor, eine illegale Abschalteinrichtung eingebaut zu haben - beim Transporter Vito. Bisher gingen die Anschuldigungen nur gegen andere Autohersteller. Zur Erinnerung: Daimler-Chef Dieter Zetsche hat beteuert, der Stuttgarter Konzern habe nichts mit der Dieselaffäre zu tun, die durch millionenfache Manipulationen bei Volkswagen ins Rollen gekommen ist. Zetsches Worte wirken offensichtlich wenig beruhigend. Gestern gehörte die Daimler-Aktie an der Börse zu den Verlierern des Tages. Vertrauen in die Zukunft sieht anders aus. Daimler will sich gegen den Rückruf des Vito wehren, den das Kraftfahrt-Bundesamt verordnet hat und die Vorwürfe entkräften. Alle Fakten müssen auf den Tisch, lückenlos. Die Behörden erwarten Antworten, die Mitarbeiter, die Verkäufer in den Mercedes-Benz-Autohäusern und die Kunden sowieso. Sie alle wollen wissen, ob die Worte von Daimler-Chef Zetsche wirklich etwas wert sind. Der Autohersteller sollte sich beeilen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

May 24, 2018 14:07 ET (18:07 GMT)