Unter dem Begriff der so genannten Diskontpolitik werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die eine Zentralbank trifft, um die Geldmenge in einer Volkswirtschaft durch einen Wechselankauf zu regulieren. Diese Wechsel stammen ursprünglich aus dem Kundengeschäft der jeweiligen Banken. Diese rediskontieren die Wechsel dann an ihre Zentralbanken. Grundsätzlich stehen den Zentralbanken aber verschiedene Zentralbankmaßnahmen und Instrumente der Diskontpolitik zur Verfügung.

