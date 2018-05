Norilsk hat in den vergangenen Tagen einige interessante Bewegungen vollzogen. Charttechniker sind der Meinung, die Aktie könne in den kommenden Tagen einen Ausbruch auf mehr als 16,00 Euro realisieren und ausgehend davon dann Kurse bei 17 Euro oder sogar weit darüber hinaus anlaufen. Dies wird gestützt durch eine kurzfristig konstruierbare Aufwärtstrendgerade, die sich in den vergangenen Wochen seit Anfang April ausgebildet hat. Die Chance wird sehr viel größer, sobald die Aktie die wichtige ... (Moritz von Betzenstein)

