Die Erstnotiz wird auch als Erstnotierung oder Börsengang bezeichnet und meint den Gang eines Unternehmens an die Börse. Dabei versteht man hierunter auch die Notierungsaufnahme der Aktien einer Kapitalgesellschaft am so genannten organisierten Kapitalmarkt. Im englischen Sprachgebrauch wird dieser Börsengang bzw. die Erstnotiz auch als going public oder als stock market launch bezeichnet.

Dabei wird die Abwicklung dieses Vorgangs in der Regel von einer Investmentbank oder einer Emissionsbank ... (Robert Sasse)

