Mit dem Begriff Emissionsbank wird eine Bank bezeichnet, die sich auf den Vorgang der Emission und die Vergabe so genannter Emissionskredite spezialisiert hat. Dabei betreut eine solche Bank beispielsweise den Börsengang von Unternehmen sowie deren Emission der Wertpapiere. In der Regel wird die Bank dabei die Wertpapiere des emittierenden Unternehmens fest übernehmen und einen Kredit in entsprechender Höhe gewähren.

In den meisten Fällen erhält die Bank dabei Anteile am Unternehmen, wobei ...

