Die Aktie von Silvercorp Metals ist noch einmal in einen besseren charttechnischen Modus denn zuvor gerückt. Der Wert hat den Aufwärtstrend jüngst fortgesetzt, der sich ab ca. Mitte April bereits angedeutet hatte. Damit sind die Notierungen in einen Aufstieg übergegangen, der bislang 15 % Plus brachte. Die nächsten Kursgewinne sind an sich nur eine Frage der Zeit, heißt es. Denn bis zu 2,87 Euro, dem 1-Jahres-Hoch vom 29. Juni 2017, ist der Weg frei. Darüber dann hat die Aktie sehr viel Platz ... (Moritz von Betzenstein)

