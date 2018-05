Solutions Bridge, ein Unternehmen für Buchhaltung und Sekretariatsverwaltung in Kuwait-Stadt, hat eine Kooperationsvereinbarung mit Andersen Global unterzeichnet. Die Erweiterung um einen Standort in Kuwait zeigt das Wachstum von Andersen Global im Mittleren Osten, einem wichtigen Markt für das Unternehmen.

"Eine starke Präsenz in Kuwait ist wichtig für unseren regionalen Erfolg, und dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, weiterhin erstklassige Dienstleistungen weltweit anzubieten", kommentierte Mark Vorsatz, Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO. "Es gibt derzeit viele Veränderungen im Mittleren Osten und die Entwicklung des Steuerrechts ist ein wichtiger Faktor in der Region. Der Beitritt von Solutions Bridge, einer der größten Wirtschaftsprüfungskanzleien in Kuwait, bereitet uns auf weitere Expansionsgelegenheiten vor."

Gegründet von ehemaligen Mitarbeitern von Andersen in Kuwait, wird Solutions Bridge von Partner Fouad Al Hourani geleitet. Die Kanzlei bietet Buchhaltungs- und Sekretariatsdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen an.

"Unser Team in Kuwait ist sachkundig, der Transparenz verpflichtet und engagiert, die Bedürfnisse unserer Kunden durch erstklassigen Service und Lösungen zu erfüllen, und wir haben diese Werte auch im Team von Andersen vorgefunden", sagte Fouad. "Wir legen großen Wert auf erstklassige Buchhaltungs- und Sekretariatsdienstleistungen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Global."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 96 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

