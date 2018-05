Das "Badische Tagblatt" zur Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf):

"Irrungen und Wirrungen in den BAMF-Außenstellen - seien sie vorsätzlich oder fahrlässig - kommen nicht von ungefähr: Vor ein paar Jahren - mit Beginn des Flüchtlingsansturms aus dem Boden gestampft - wurden innerhalb kürzester Zeit Hunderte Mitarbeiter eingestellt, die in Crash-Kursen auf ihr neues Aufgabengebiet vorbereitet wurden. Dennoch war der Flut an Anträgen nicht Herr zu werden. Kein Wunder also, dass viele Asylentscheidungen juristisch angreifbar sind und von Gerichten kassiert werden. Es geht um Verlässlichkeit: Hier muss Seehofer ansetzen."/zz/DP/tos

