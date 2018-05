"Jetzt erweitern wir die Fähigkeiten zur Herstellung von Wabenkernen auf technische Kunststoffe, einschließlich modifiziertes Polycarbonat, Polyamid 66, Polyphenylensulfid und andere." Das Unternehmen hat in seinen kürzlich modernisierten F&E-Einrichtungen im belgischen Werk bereits erfolgreich Waben in mehreren HPTs produziert und getestet. HPT-Waben bauen auf den spezifischen Vorteilen von leichten Wabenstrukturen auf, was eine verbesserte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...