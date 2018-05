Chemische Reaktionsprozesse laufen üblicherweise batchweise in Reaktoren ab. Dafür sind die verschiedenen Feststoffe in genau definierten Mengen in den mit Gasen oder Flüssigkeiten vorgefüllten Reaktor einzubringen.

Die manuelle Produktzugabe mittels Einschüttung durch eine Öffnung direkt in den Reaktor birgt durch die Exposition des Bedienpersonals hohe Personenrisiken. Hinzu kommen Prozesssicherheitsrisiken, wenn das falsche Material oder die falsche Menge zugegeben wird. Zudem ist die manuelle Zugabe nur bei atmosphärischen Bedingungen möglich.

Das Prinzip der pneumatischen Förderung

Mit pneumatischen Fördersystemen lässt sich die Materialzugabe - abhängig von der Art des Reaktors und des Reaktionsprozess - bei unterschiedlichen Druckverhältnissen von Vakuum bis zu einem Überdruck von 6 bar durchführen. Beim Einbringen in Lösemittel kann der Feststoff auch Unterspiegel eingebracht werden, um den Feststoff schneller zu benetzen und den Reaktionsprozess zu beschleunigen. Pneumatische Fördersysteme sind grundsätzlich geschlossene Systeme, und die Produktaufgabe lässt sich räumlich von den Reaktoren trennen. Dabei existieren unterschiedliche Möglichkeiten, Reaktoren mit pneumatischen Fördersystemen zu beladen.

Für die Reaktorbeladung kommen oft Dichtstrom-Fördersysteme zum Einsatz. Dazu dient ein als Druckbehälter ausgelegter Behälter als Sendegefäß. Mit Druckluft oder einem inerten Gas wird der Feststoff durch eine Rohrleitung in den entsprechenden Reaktor gefördert. Eine zusätzliche Spülfunktion sichert die Restlosentleerung des Fördersenders und der Rohrleitung. Aufgrund der Ausgestaltung als Druckbehälter lassen sich Feststoffe über weite Förderdistanzen von mehreren Hundert Metern und mit minimalem Gasdurchverbrauch fördern. Ein optimierter Gasverbrauch ist wichtig, um die nachgeschalteten Abgasfiltersysteme, Gaswäscher nicht zu überlasten und um die Betriebskosten zu minimieren.

Silos, Big Bags und Säcke

Die benötigte Durchsatzmenge definiert in erster Linie, in welcher Art von Gebinde die Feststoffe angeliefert werden. Für große Materialdurchsätze und die Hauptkomponenten ist die Anlieferung in Silofahrzeugen bevorzugt. Aus dem Silofahrzeug wird das Produkt zuerst pneumatisch in ein Lagersilo gefördert. Dazu dient üblicherweise Druckluft, bei speziellen Anforderungen kann allerdings ...

