Moneycab.com: Herr Altendorf, Endress+Hauser blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 mit einem fast 5% höheren Umsatz von 2,24 Mrd Euro und einem um über ein Drittel gesteigerten Gewinn von 209 Mio Euro zurück. Welche Faktoren haben das Ergebnis ermöglicht?

Matthias Altendorf: Der Aufschwung, der 2016 schon das Konsumgeschäft erreicht hatte, schlägt sich jetzt auch in Investitionen in der produzierenden Industrie nieder. Die Unternehmen haben ihre Kapazitäten in der Produktion ausgebaut, und sie haben in Effizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit ihrer Anlagen investiert. Wir waren gut aufgestellt für die Belebung der Branchenkonjunktur. Wir sind weltweit präsent, haben das Anwendungs- und Branchenwissen, das unsere Kunden benötigen, und bieten ein umfassendes und leistungsfähiges Portfolio, mit dessen Hilfe unsere Kunden ihre Produkte verbessern und ihre Prozesse optimieren können.

In welchen Regionen und in welchen Branchen lief es für Endress+Hauser besonders gut?

2017 ist es für uns in praktisch allen Industrien und Regionen gut gelaufen. Besonders gut haben sich die konsumnahen Bereiche entwickelt - Lebensmittelindustrie, Life Sciences, Wasser- und Abwassersektor, chemische Industrie sowie Grundstoffe und Metalle. Wenn die Märkten anschauen, dann ragen China und die Vereinigten Staaten heraus. Wir haben uns in beiden Ländern sehr dynamisch entwickelt.

Für Endress+Hauser hat das Thema Innovation eine grosse Bedeutung, wie erneut gestiegene F+E-Ausgaben, über 260 Erstanmeldungen bei Patentämtern weltweit und 467 erteilte Patente belegen. Wo lagen die Schwerpunkte?

Wie wichtig Innovation für uns ist, zeigt sich in den über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir in Forschung und Entwicklung beschäftigen. Die Patente und Anmeldungen verteilen sich über sämtliche Arbeitsgebiete. Viele betreffen die Durchfluss- und Füllstandmesstechnik, zwei Gebiete, auf denen wir seit vielen Jahren stark sind. Die meisten Patentanmeldungen kamen wieder aus dem Bereich der Analyse, einer der Schwerpunkte in der Weiterentwicklung unseres Portfolios.

Welche Rolle spielt heute bei Ihren Innovationen die Digitalisierung?

Immer mehr Entwicklungen betreffen die Digitalisierung unserer Produkte, seien es intelligente Funktionen in den Sensoren oder auch Themen rund um die Konnektivität unserer Geräte - also alles, was unsere Messtechnik «smart» macht.

Können Sie uns ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr nennen?

Der iTHERM TrustSens, das erste selbstkalibrierende Thermometer der Welt, ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben diesen Sensor speziell für stark regulierte Industrien wie Lebensmittel und Life Sciences entwickelt, wo Temperaturfühler aus Sicherheits- und Qualitätsgründen regelmässig kalibriert werden müssen, um mögliche Abweichungen des Messwerts festzustellen. Kern dieser Innovation ist ein zweiter Referenzsensor, der einen physikalischen Effekt - die Curie-Temperatur - nutzt, um genau das automatisiert zu tun, etwa bei der Dampfsterilisation der Anlage, ohne dass etwas ausgebaut oder abgeschaltet werden muss.

Das alleine ist schon eine grossartige Sache, denn eine einzelne Messstelle kann unter Umständen hunderte Einsätze eines Technikers überflüssig machen. Das andere aber ist die in den Sensor eingebaute Intelligenz: Der TrustSens überwacht sich ständig selbst. Beim Kalibrieren erzeugt er automatisch Protokolle, die auch einem externen ...

