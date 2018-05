Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1709 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1728 Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro an die Stabilisierung vom Vortag anknüpfen. Zuvor hatte die Sorge vor der politischen Entwicklung im Euroland Italien die Gemeinschaftswährung stark belastet. Zur Wochenmitte war der Euro noch knapp unter 1,17 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit vergangenen November.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus am Devisenmarkt rücken. Auf dem Programm steht unter anderem das Ifo-Geschäftsklima. Beim wichtigsten Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft rechnen Analysten erneut mit einem Rückgang./jkr/fba

ISIN EU0009652759

AXC0041 2018-05-25/07:28