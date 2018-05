Die eingesetzten Lösemittel sind vielfältig. So kommen sauerstoffhaltige Lösemittel wie Aceton, kohlenwasserstoffhaltige Lösemittel wie Spezialbenzin oder halogenhaltige Lösemittel wie Perchlorethylen zum Einsatz.

Aufgrund ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften sind zahlreiche Lösemittel im Rahmen der Gefahrstoffverordnung als Gefahrstoff eingestuft. Damit stellt das Arbeiten mit Lösemitteln auch immer ein gewisses Risiko dar: Viele Lösemittel sind leicht entzündlich und können zu Explosionen oder Bränden führen. Außerdem weisen sie oft toxische Eigenschaften auf, die Menschen und Umwelt schädigen können. Die Gefahrstoffverordnung und weitere Gesetze, wie das Arbeitsschutzgesetz, regulieren den Umgang mit Gefahrstoffen genau. Darüber hinaus informieren die Kennzeichnungselemente und Sicherheitsdatenblätter detailliert über das jeweilige Medium und seine Risiken.

Gefahren beim Abfüllen

Ein verantwortlicher Umgang und entsprechende Schutzmaßnahmen sind beim Arbeiten mit Lösemitteln - von der Verwendung über die Lagerung bis zur Entsorgung - immer einzuhalten. Das Abfüllen stellt ein besonderes Risiko beim Arbeiten mit Lösemitteln dar. Die Lösemittel direkt auszugießen oder mittels Trichter abzufüllen, ist nicht sicher. Gerade bei brennbaren oder toxischen Lösemitteln bringt das erhebliche Gefahren mit sich: Das Medium kann auslaufen, verschüttet werden oder sich elektrostatisch aufladen. Parallel werden giftige Dämpfe freigesetzt.

Besonders für den Anwender kann das nicht fachgerechte Abfüllen von Lösemitteln erhebliche Folgen nach sich ziehen. Durch Einatmen, Verschlucken oder die Aufnahme über die Haut können Bestandteile des Lösemittels in den Organismus gelangen und zu gesundheitlichen Schäden führen. Neben akuten Gesundheitsschäden, wie Reizungen und Verätzungen, treten häufig auch chronische Vergiftungen auf. Diese beeinträchtigen die Gesundheit langfristig, wenn beispielsweise die Funktion von Hirn, Leber oder Nerven geschädigt ist.

Sicheres Abfüllen mit Lösemittelpumpen

Für ein fachgerechtes Abfüllen von Lösemitteln bietet sich der Einsatz von Lösemittelpumpen an. Mit diesen lassen sich die gefährlichen Medien sicher abfüllen und genau dosieren. Die chemischen Eigenschaften der unterschiedlichen Medien und die individuellen Anforderungen an das Abfüllen und Dosieren stellen aber spezifische Ansprüche an ...

