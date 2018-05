Während die Stimmung unter Windkonzernen weltweit positiv ist, blicken viele Unternehmen besorgt auf die Entwicklungen auf dem deutschen Markt.

Als Volker Malmen vor gut einer Woche auf der Bühne in einem Hotel in Bremerhaven saß, konnte der Orsted-Deutschland-Chef nicht anders, er musste kurz lachen als der Moderator ihn fragte, welche Länder für die Windbranche als Wachstumsmarkt wichtig seien. "Na, Deutschland ja wohl nicht", antwortete der Geschäftsführer. Und Malmens Wort hat in der Branche Gewicht - das dänische Unternehmen ist einer der führenden Windparkbetreiber weltweit. Dabei steht der Orsted-Chef mit seiner Meinung nicht alleine da.

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstitutes windresearch, gemeinsam mit WindEnergy Hamburg, der größten Windmesse der Welt, ist die Stimmung in der Branche zwar grundsätzlich positiv - in Deutschland aber bewerten die befragten Projektierer, Betreiber und Hersteller die Situation nicht so optimistisch, teilweise sogar als "sehr negativ". Die Umfrage liegt dem Handelsblatt exklusiv vor.

Deutschland ist der wichtigste Absatzmarkt für Windkraft in Europa, allein im vergangenen Jahr wurden hier Windräder mit über 6500 Megawatt neuer Leistung installiert - so viel wie noch nie. Aber während die weltweite Windindustrie boomt, droht dem deutschen Markt nach Jahren des Dauerwachstums eine herbe Flaute.

Wurden hierzulande im Jahr 2017 noch rund 1800 Windräder mit einer Leistung von 5330 Megawatt neu hinzugebaut, könnten es im Jahr 2019 im schlimmsten Fall nur noch 1100 Megawatt sein. Der Bundesverband Windenergie warnt vor dem Verlust tausender Arbeitsplätze. Zehntausend Jobs seien bereits im vergangenen Jahr abgebaut worden.

Einerseits setzt der Branche der Preisverfall durch die weltweite Senkung der Fördergelder und die Umstellung auf Ausschreibungen enorm zu. Andererseits gilt Deutschland als besonders schwieriger Markt. Hier war durch das erst 2017 eingeführte Auktionssystem die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...