The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0253367 VIRGIN AUS.HLD 2023 BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0002594720 ING BELGIUM 18-25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0417569289 MATURIT.18/6803 18-38FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A19YDA9 CORESTATE C.HDLG 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQ5H4 NIEDERS.SCH.A.18/25 A.881 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY0150 BERLIN HYP AG PF S209 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0KG6 DZ BANK IS.A937 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AC53 DZ BANK CLN E.9493 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AC79 DZ BANK CLN E.9495 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4T90 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P5W4 LBBW STUFENZINS 18/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013336229 ARKEA HOME LOANS 18/33MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013336286 CIE F.FONCIER 18-26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US294429AM71 EQUIFAX INC. 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US294429AN54 EQUIFAX INC. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US413875AW58 HARRIS 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US85205TAJ97 SPIRIT AEROSYS. 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US85205TAK60 SPIRIT AEROSYS. 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1820763503 BUSAN BANK 18/21 MTN BD02 BON CNY N

CA XFRA XS1827600724 CHEMOURS 18/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1827629384 AKTIA BANK 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1828028677 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1828032513 DT.TELEK.INTL F.18/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1828032786 DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN BD02 BON EUR N