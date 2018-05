FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.296 EUR

TR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.264 EUR

ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.256 EUR

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.102 EUR

JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.768 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.341 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.235 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.384 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.145 EUR

BAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR /1/4 0.735 EUR

BNPH XFRA US05565A2024 BNP PARIBAS ADR 1/2/EO 2 1.587 EUR

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.478 EUR

OS8 XFRA TREDOTO00013 DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC. 0.118 EUR

T6W XFRA TH0902010014 THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 0.004 EUR

FNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.010 EUR

4SM XFRA NO0010187032 SEVAN MARINE ASA NK 4 0.053 EUR

Z85 XFRA NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD NK 0,5 0.296 EUR

KPN XFRA NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.013 EUR

MSPA XFRA MA0000011488 MAROC TELECOM INH. DH 6 0.584 EUR

AJN XFRA KYG0192S1093 AJISEN(CHINA)HLDGS HD-,10 0.005 EUR

0CK XFRA HU0000097738 CIG PANNONIA LIFE INSURA. 0.031 EUR

OTP XFRA HU0000061726 OTP BANK NYRT. 0.694 EUR

V1S XFRA FR0010313833 ARKEMA INH. EO10 2.300 EUR

NWQ XFRA KYG106891008 BEST PAC.INTL HLDGS HD-01 0.006 EUR

S92 XFRA DE000A0DJ6J9 SMA SOLAR TECHNOL.AG 0.350 EUR

SZG XFRA DE0006202005 SALZGITTER AG O.N. 0.450 EUR

INH XFRA DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.500 EUR

OHB XFRA DE0005936124 OHB SE O.N. 0.400 EUR

BLH XFRA DE0005261606 BREMER LAGERH. VNA O.N. 0.400 EUR

DBK XFRA DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 0.110 EUR

AAD XFRA DE0005093108 AMADEUS FIRE AG 3.960 EUR

UTDI XFRA DE0005089031 UTD.INTERNET AG NA 0.850 EUR

CHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0.054 EUR

VAT XFRA CH0014786500 VALIANT HLDG NA SF 0,50 3.444 EUR

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.252 EUR