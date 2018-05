FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TESI XFRA LU0057567074 F.TEM.INV-T.KOREA A ACC

CL4A XFRA US16949N1090 CHINA LODGING GR.SP.ADR/1

4D6 XFRA NO0010070063 DOF ASA NK 5

49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD.

E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50

XFRA GB00B1RXYW84 M+G I.(1)-M+G GL.LEA.DL A

ONY XFRA CA6823101077 ONCOLYTICS BIOTECH

CVB XFRA BMG2335C1082 COMPUTER+TECHN.HLDG.HD-10

2HRA XFRA DE000A2E4T77 H+R KGAA INH. O.N.

6CI XFRA KYG2140A1076 CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10

XFRA US23283K2042 CYTORI THERAPEUT. DL-001

Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1

XFRA CA1332403098 CAMEO RESOURCES CORP.

XFRA US0044681049 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001