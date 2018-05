DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet im Vorfeld des Memorial Days ein bis 20.00 Uhr MESZ verkürzter Rentenhandel statt.

MONTAG: In Großbritannien ruht der Handel wegen des Feiertags "Spring Bank Holiday". In den USA findet wegen des Feiertages "Memorial Day" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft dürfte sich im Mai erneut etwas eingetrübt haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex auf 101,9 (April: 102,1) Punkte gesunken ist. Es wäre der sechste Rückgang in Folge. Die Konjunktur- und Zentralbankbeobachter blicken mit zunehmender Nervosität auf die europäischen Wirtschaftsindikatoren. Die Einkaufsmanagerindizes des Euroraums und Deutschlands sind im Mai beispielsweise zum vierten Mal hintereinander gefallen. Die meisten Volkswirte wollen diese Entwicklung nicht dramatisieren und verweisen auf den immer noch recht hohen Stand der Konjunkturbarometer. Die EZB erklärte in ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll, dass die Zweifel am Fortgang des breiten Aufschwungs größer geworden seien. Manche Volkswirte wollen nicht mehr ausschließen, dass die Notenbank deswegen das Ende ihrer Anleihekäufe noch weiter hinausschieben wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:00 DE/Deutsche Telekom AG, Kapitalmarkttag

10:00 DE/Bayer AG, HV

10:00 DE/TLG Immobilien AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Amadeus Fire 3,96 EUR Bremer Lagerhaus Gesellschaft 0,40 EUR Deutsche Bank 0,11 EUR H+R 0,40 EUR Indus Holding 1,50 EUR OHB 0,40 EUR Salzgitter 0,45 EUR SMA Solar Technology 0,35 EUR United Internet 0,85 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 101,9 zuvor: 102,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 105,5 zuvor: 105,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,5 zuvor: 98,7 -GB 10:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj 1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj -US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: bestätigt +2,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,8 1. Umfrage: 98,8 zuvor: 98,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.737,50 0,36 Nikkei-225 22.473,38 0,16 Schanghai-Composite 3.150,83 -0,12 DAX 12.855,09 -0,94 DAX-Future 12.891,00 -0,90 XDAX 12.892,81 -0,89 MDAX 26.547,49 -0,57 TecDAX 2.800,64 0,16 EuroStoxx50 3.521,76 -0,57 Stoxx50 3.116,78 -0,62 Dow-Jones 24.811,76 -0,30 S&P-500-Index 2.727,76 -0,20 Nasdaq-Comp. 7.424,43 -0,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,14 +47

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,47 0,47 0,04 USA 2 Jahre 2,52 2,52 0,63 USA 10 Jahre 2,99 2,98 0,58 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach den deutlichen Abschlägen der vergangenen beiden Handelstage werden die Börsen angesichts günstiger internationaler Vorgaben im Plus erwartet. IG sieht den DAX zunächst 67 Punkte höher bei 12.922 Punkten. Leicht stimmungsstützend wirkt das Signal aus Pjöngjang, dass Nordkorea weiter zu Gesprächen mit den USA bereit ist. Konjunkturseitig steht der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus. Er wird das sechste Mal in Folge niedriger erwartet mit 101,9 nach 102,1.

Rückblick: Leichter - Zunächst drückte neben dem schwelenden Handelskonflikt USA/China und der politischen Entwicklung in Italien auf die Stimmung, dass die USA Importzölle auf Kraftfahrzeuge in Erwägung ziehen. Der Sektorindex der Autos verlor 1,9 Prozent. Am Nachmittag verstärkte sich der Abwärtsdruck dann, nachdem US-Präsident Trump das Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un abgesagt hatte. Der Kurs des schweizerischen Tiefkühl- und Backwarenkonzerns Aryzta brach nach einer Gewinnwarnung um gut ein Fünftel ein. Die Ergebnisse des Lebensmittelherstellers Tate & Lyle kamen dagegen gut an, die Aktie schloss in London 7,3 Prozent im Plus. Für Daily Mail & General Trust ging es um fast 10 Prozent nach unten. Das Unternehmen rechnet im zweiten Halbjahr mit einem sich weiter eintrübendes Umfeld für den Anzeigenmarkt.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Deutsche Bank und Commerzbank fielen beide auf neue Jahrestiefststände und gaben 4,8 Prozent bzw. 6,5 Prozent ab. Während die Branche woanders floriere, seien die deutschen Häuse mit sich selbst beschäftigt, hieß es. Die Deutsche Bank hatte zudem bekanntgegeben, dass sie die Investmentsparte verkleinert, was das Jahresergebnis 2018 belasten wird. Hornbach Holding verloren nach einem etwas mauen Ausblick 1 Prozent. Jost Werke zogen um 1,7 Prozent an. Der Lkw-Zulieferer hatte gute Umsatz- und operative Gewinnkennziffern berichtet.

XETRA-NACHBÖRSE

Medigene gaben bei Lang & Schwarz um 1,6 Prozent nach. Das Biotechnologieunternehmen hatte am frühen Abend eine Kapitalerhöhung angekündigt.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die Zuspitzung des Koreakonflikts dämpfte die Stimmung. Dass sich die Verluste dennoch in Grenzen hielten, war laut Beobachtern Konjunkturoptmismus und der Erleichterung über das unerwartet taubenhaft ausgefallene Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Mittwoch zu verdanken. Mit seiner Androhung neuer Importzölle auf Kraftfahrzeuge gab US-Präsident Trump den Aktien der US-Hersteller Ford (+1,6 Prozent) und GM (+1,4 Prozent) Auftrieb. Schwächster Sektor waren im Sog fallender Ölpreise die Energiewerte mit Abgaben von durchschnittlich 1,7 Prozent. L Brands gewannen 3,4 Prozent. Geschäftszahlen und Ausblick des Textilkonzerns hatten zwar enttäuscht, gut kamen aber geplante Kostensenkungen an. Nach dem Geschäftsausweis büßten die Titel des Unterhaltungselektronikhändlers Best Buy 6,7 Prozent ein. Kroger schlossen kaum verändert, nachdem die Supermarktkette den Kauf des Kochboxenanbieters Home Chef angekündigt hatte.

Die wieder gesunkenen Zinserhöhungserwartungen nach dem Fed-Protokoll und das abgesagt Gipeltreffen in der Koreakrise sorgten am Anleihemarkt für Käufe, die Renditen gaben weiter nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank um 2 Basispunkte auf wieder unter 3,00 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.19 Uhr EUR/USD 1,1710 -0,1% 1,1720 1,1727 EUR/JPY 128,29 +0,2% 128,03 128,01 EUR/CHF 1,1619 +0,0% 1,1617 1,1623 GBP/EUR 1,1417 -0,0% 1,1418 1,1406 USD/JPY 109,55 +0,3% 109,21 109,16 GBP/USD 1,3369 -0,1% 1,3385 1,3375 Bitcoin BTC/USD 7.626,51 +1,3% 7.528,64 7.558,32

Der US-Dollar kam von seinen Jahreshöchsständen angesichts der weiter schwelenden Handelskonflikte der USA zurück. Daneben drückte das Fed-Protokoll den Dollar etwas, denn es zerstreute Befürchtungen, dass die Notenbank ihre Geldpolitik aggressiver straffen könnte. Der Euro stieg in der Spitze auf rund 1,1750 Dollar nach Wechselkursen um 1,17 am Vorabend. Im späten US-Handel er auf 1,1720 Dollar zurück.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,59 70,71 -0,2% -0,12 +18,1% Brent/ICE 78,66 78,79 -0,2% -0,13 +20,6%

Schwächer - Marktteilnehmer verwiesen auf zuletzt die unerwartet gestiegenen US-Vorräte als Beslastungsfaktor. Zudem hatte der russische Ölminister Alexander Nowak gesagt, dass Russland und andere Ölförderländer im kommenden Monat über eine Lockerung der Fördergrenzen sprechen wollten. Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder treffen sich im Juni in Wien. Thema der Konferenz wird die Vereinbarung zur Fördermengenbegrenzung sein, die im Dezember ausläuft. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 78,79 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.303,31 1.304,58 -0,1% -1,28 +0,0% Silber (Spot) 16,63 16,66 -0,2% -0,03 -1,8% Platin (Spot) 911,60 911,50 +0,0% +0,10 -1,9% Kupfer-Future 3,09 3,10 -0,2% -0,01 -7,1%

Der nachgebende Dollar half dem Goldpreis auf die Sprünge, das Edelmetall verteuerte sich um 1 Prozent auf 1.306 Dollar. Auch die geopolitischen Spannungen in Korea trieben Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen. Des Weiteren stützten die nachlassenden Zinserhöhungsfantasie.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

SPANIEN

In der Bestechungsaffäre der regierenden Volkspartei (PP) hat der nationale Staatsgerichtshof 29 Angeklagte, darunter ehemalige Führungskader der Regierungspartei, wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegaler Bereicherung zu insgesamt 351 Jahren Gefängnis verurteilt.

TÜRKEI

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Fall seiner Wiederwahl eine Stärkung der Beziehungen zu Europa versprochen. "Wir wollen unsere wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit verschiedenen regionalen Strukturen stärken, besonders der Europäischen Union", sagte Erdogan.

KOREAKRISE

Nach der Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, seine Politik des "maximalen Drucks" auf Pjöngjang fortzusetzen. Zugleich warnte Trump, die USA und ihre Verbündeten Japan und Südkorea seien bereit, auf "dumme oder unbesonnene" Handlungen Nordkoreas zu reagieren. Nordkorea kündigte derweil an, auch nach der Absage durch die USA weiterhin zu Gesprächen bereit zu sein.

US-HAUSHALT

Das künftige Defizit der USA könnte doppelt so groß sein wie derzeit von der US-Regierung prognostiziert. Eine unabhängige Überprüfung des Haushaltsentwurfs für 2019 habe ergeben, dass das Defizit 2027 bei 965 Milliarden Dollar liegen und 2028 auf 1,1 Billionen wachsen könnte, so eine Schätzung des Congressional Budget Office (CBO). Das Weiße Haus rechnet bislang für 2027 mit einem Defizit von 450 Milliarden Dollar und von 445 Milliarden Dollar für 2028.

ATOMABKOMMEN IRAN

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat dem Iran bescheinigt, sich trotz des Ausstiegs der USA weiterhin an das Atomabkommen von 2015 zu halten. Der Iran beachte die Beschränkungen für seine Atomanlagen, die in dem Abkommen mit den UN-Vetomächten und Deutschland festgeschrieben worden seien, heißt es in einem IAEA-Bericht, in den die Nachrichtenagentur AFP Einblick hatte.

STROMVERSORGUNG DEUTSCHALND

Das Bundeswirtschaftsministerium erwägt laut einem Spiegel-Bericht, ein wichtiges Privileg der erneuerbaren Energien zu beschneiden. Demnach empfehlen die Experten den sogenannten Einspeisevorrang von Ökostrom zu relativieren. Die Betreiber der Stromnetze müssen den Produzenten von Wind-, Solar- und Biogasanlagen ihren Strom bislang komplett abnehmen, ehe sie Elektrizität aus Atom-, Kohle oder Gaskraftwerken beziehen.

DEUTSCHE BANK

Aufsichtsratschef Paul Achleitner auf der HV nur mit 84,4 Prozent der Stimmen entlastet worden. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten ähnliche Werte. Im Vorjahr war das gesamte Kontrollgremium noch mit 93,2 Prozent der Stimmen entlastet worden.

MEDIGENE

hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgeführt. Dem Unternehmen fließt daraus ein Bruttoemissionserlös von 32,3 Millionen Euro zu. Medigene gab 2,23 Millionen Aktien aus, was rund 10 Prozent des Grundkapitals entsprach. Die Aktien wurden bei institutionellen Investoren zu je 14,50 Euro platziert. Zusätzlich stimmte Medigene-Investor QVT Financial zu, rund 1,1 Millionen Aktien in einer Umplatzierung zum gleichen Preis zu verkaufen. Die Beteiligung von QVT sinkt damit auf gut 4 Prozent von zuvor 9,5 Prozent.

APPLE/SAMSUNG

Samsung muss in einem Patentstreit Apple wegen der Verletzung von Patenten im Zusammenhang mit dem Design des iPhone 539 Millionen US-Dollar zahlen. Der Streit zwischen den beiden Smartphone-Herstellern zog sich über sieben Jahre.

RUSAL

Der russische Oligarch Oleg Deripaska zieht weitere Konsequenzen aus den US-Sanktionen. Er hat sich aus dem Board des Aluminiumproduzenten Rusal mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Am Vortag hatten CEO Alexandra Bouriko und sieben Boardmitglieder ihren Rücktritt eingereicht, um die US-Sanktionen von dem Unternehmen abzuwenden. Rusal ist eines von zwölf Unternehmen, die sieben russischen Oligarchen gehören, welche von den USA mit Sanktionen belegt worden sind.

