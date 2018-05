Bern - Die Resultate der Open Source Studie 2018 zeigen: In praktisch allen Anwendungsgebieten hat der Einsatz von Open Source Software gegenüber 2015 noch einmal deutlich zugenommen. Am stärksten fällt das Wachstum bei Open Source Desktop-Anwendungen und im Cloud-Bereich aus. Insgesamt sind Software-Entwicklungen mit Open Source Programmiersprachen besonders beliebt: Mit 79% verwenden beinahe vier von fünf der befragten Firmen und Behörden Java & Co. Am Lancierungsevent vom 20. Juni 2018 werden neben neusten Open Source Trends die detaillierten Ergebnisse der Open Source Studie 2018 präsentiert. Dies teilte der Verband CH Open am Freitag mit.

Obwohl der Begriff «Open Source» dieses Jahr bereits seinen 20. Geburtstag feiert, ist die Relevanz des Themas ungebrochen aktuell: Beinahe 60% der rund 200 befragten Firmen und Behörden geben an, dass die Bedeutung von Open Source Software in den letzten ...

