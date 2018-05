IRW-PRESS: Nexus Gold Corp.: Nexus Gold nimmt 3.000.000 $ aus Privatplatzierung ein

Nexus Gold nimmt 3.000.000 $ aus Privatplatzierung ein

- Platzierung vollständig gezeichnet

- Aufgrund der Nachfrage gibt das Unternehmen eine Folge-Privatplatzierung bekannt

- Sandstorm Gold Ltd (TSX: SSL) beteiligt sich mit 17,3 % an Nexus

Vancouver, Kanada - 24. Mai 2018 - Nexus Gold Corp. (Nexus oder das Unternehmen) (TSX-V: NXS, OTC: NXXGF, FWB: N6E) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von 20.027.123 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,15 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 3.004.068 $ erzielt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,25 $ gegen eine weitere Stammaktie eingelöst werden.

Die Privatplatzierung war vollständig gezeichnet und aufgrund der starken Nachfrage beabsichtigt das Unternehmen, ein weiteres Angebot (die Folge-Privatplatzierung) von bis zu 6.000.000 Einheiten (jede eine Folge-Einheit) zum Preis von 0,25 $ pro Folge-Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.500.000 $ abzuschließen. Jede Folge-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Folge-Warrant). Jeder Folge-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ab dem Ausgabedatum ausgeübt und zum Preis von 0,35 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Der Abschluss der Folge-Privatplatzierung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

In Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung hat das Unternehmen an bestimmte Personen, die dem Unternehmen Zeichner vermittelt haben, Barprovisionen in Höhe von 113.954,46 $ gezahlt und 759.696 Aktienkaufwarrants (jeder ein Vermittler-Warrant) ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant kann ausgeübt werden, um zu denselben Bedingungen wie die Warrants, die Teil der Einheiten sind, eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu erwerben. Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Gemäß National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take Over Bid and Insider Reporting Issues hat Sandstorm Gold Ltd. (TSX: SSL) (Sandstorm) im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt 6.000.000 Stammaktien von Nexus und 3.000.000 Warrants erworben.

Mit diesem Erwerb hält Sandstorm nun rund 17,3 % der ausstehenden Stammaktien. Sandstorm ist nur berechtigt, von Zeit zu Zeit jene Anzahl der Warrants in seinem Besitz auszuüben, die nach der jeweiligen Ausübung nicht zur Folge hat, dass die Anzahl der Stammaktien von Nexus, die sich dann im Besitz von Sandstorm und seinen verbundenen Unternehmen befinden, 19,99 % der dann ausgegebenen und ausstehenden Aktien übersteigt.

Der Erwerb der Wertpapiere durch Sandstorm erfolgte zu Investitionszwecken. Sandstorm kann von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere von Nexus erwerben, einen Teil oder alle der bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere in seinem aktuellen oder zukünftigen Besitz veräußern oder seine aktuelle Position weiterhin halten. Der Frühwarnbericht gemäß National Instrument 62-103 enthält zusätzliche Informationen zu den vorgenannten Punkten und wird von Sandstorm unter dem SEDAR-Profil von Nexus unter www.sedar.com veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Sandstorm eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung in Höhe von 1,0 % an der Produktion aus den unternehmenseigenen Konzessionen Bouboulou, Niangouela und Rakounga zu gewähren.

Über das Unternehmen

Nexus Gold ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das hauptsächlich in Burkina Faso (Westafrika) tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Abgrenzung einer konformen Ressource in einem oder mehreren seiner drei aktuellen Projekte. Das 38 Quadratkilometer große Projekt Bouloubou umfasst nicht weniger als fünf etablierte Goldzonen, die sich in 3 getrennten 5 Kilometer langen Goldtrends befinden. Die angrenzende 250 Quadratkilometer große Goldkonzession Rakounga umfasst die Ausläufer der Goldtrends bei Bouboulou und beinhaltet derzeit 3 Mineralisierungszonen, die anhand von Bohrungen untersucht wurden. Die Goldkonzession Niangouela ist ein 178 Quadratkilometer großes Projekt mit hochwertiger Goldmineralisierung, die in und im Umfeld eines primären Quarzerzgangs und der damit verbundenen ein Kilometer langen Scherzone vorkommt.

Für das Board of Directors von

NEXUS GOLD CORP.

Alex Klenman

Chief Executive Officer

604-558-1920

info@nexusgoldcorp.com

www.nexusgoldcorp.com

NEXUS GOLD CORP.

Suite 720, 700 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1G8

Telephone: 604.558.1920

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt Stellungnahmen und Analysen des Managements (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der TSX Venture Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43480

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43480&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65341 L2030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA65341L2030

AXC0051 2018-05-25/08:20