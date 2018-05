Neu halten die Genfer einen Anteil von 95,006 Prozent an YNAP, wie das Unternehmen am Freitag meldet. Damit könne das Kraftloserklärungsverfahren ("Squeeze-out") für die restlichen Aktien gestartet werden. Vor zwei Wochen noch hatte Richemont an Anteil von 94,99 Prozent an YNAP gemeldet und lag damit noch knapp unter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...