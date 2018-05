DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet vor dem Memorial Day am Montag nur ein verkürzter Anleihehandel statt.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Nordkorea hat sich in einer ersten Reaktion auf die Absage des geplanten Gipfeltreffens durch US-Präsident Donald Trump versöhnlich gezeigt: Pjöngjang bedaure die Absage, sei aber weiter "jederzeit" zu Gesprächen bereit, erklärte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan am Freitag laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Südkorea zeigte sich "schockiert" über die Absage Trumps und kündigte an, sich weiterhin für eine Verbesserung der Beziehungen zum Norden einsetzen zu wollen. Trump hatte das für den 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag abgesagt und stattdessen eine Fortsetzung seiner Politik des "maximalen Drucks" und der Sanktionen gegen Pjöngjang angekündigt. Trump begründete den Schritt in einem Brief an Kim mit der "offenen Feindseligkeit", die Pjöngjang zuletzt zum Ausdruck gebracht habe. Er halte den Gipfel deshalb gegenwärtig für "unangemessen". Wenn Kim seine Meinung ändere, solle er jedoch "nicht zögern, mich anzurufen oder zu schreiben". Der südkoreanische Wiedervereinigungsminister Cho Myoung Gyon kündigte am Freitag an, dass sich Südkorea weiterhin für eine Verbesserung der Beziehungen zum Norden einsetzen werde. Nordkorea erwecke den Eindruck, es ernst zu meinen mit der Umsetzung der Vereinbarung sowie Fortschritte bei der Denuklearisierung und beim Erreichen von Frieden erzielen zu wollen. In einem als Zeichen des guten Willens dargestellten Schritt hatte Nordkorea wie angekündigt kurz vor der Absage durch Trump sein Atomtestgelände Punggye Ri unbrauchbar gemacht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: bestätigt +2,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,8 1. Umfrage: 98,8 zuvor: 98,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.737,50 +0,36% Nikkei-225 22.481,10 +0,20% Hang-Seng-Index 30.638,41 -0,40% Kospi 2.459,82 -0,25% Shanghai-Composite 3.147,22 -0,24% S&P/ASX 200 6.033,30 -0,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit nur leichten Abgaben reagieren die Börsen in Asien am Freitag auf die neuesten Entwicklungen um Nordkorea. US-Präsident Donald Trump hat das geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un überraschend abgesagt. Der isolierte Staat drohte im Anschluss mit einer atomaren Auseinandersetzung, was Trump sogleich mit einer Gegendrohung beantwortete. Relativ unbeeindruckt von den Nordkorea-Entwicklungen zeigt sich der Kospi in Seoul. Es bestehe die Hoffnung, dass das Treffen doch noch stattfinde, heißt es mit Blick auf Aussagen aus Nordkorea, weiter zu einem Spitzentreffen bereit zu sein. Südkorea will sich derweil weiter für eine Verbesserung der Beziehungen zum Norden einsetzen. Der Nikkei-225 zeigt sich kaum verändert, nachdem der Index an den vergangenen beiden Handelstage deutliche Abschläge verzeichnet hatte. Zwischenzeitlich belastete eine erneute Yen-Stärke, aktuell kann sich der Dollar allerdings wieder etwas erholen. Kaum Einfluss auf das Handelsgeschehen hat die weiter maue Preisentwicklung in Japan. Die Verbraucherpreise für die Region Tokio sind im Mai in der Kernrate um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, schwächer als mit 0,6 Prozent prognostiziert. Beides liegt deutlich unter dem Zielwert der japanischen Notenbank. Die etwas erhöhte Risikoscheu der Anleger drückt sich beim Goldpreis aus. Erneut einen kräftigen Abschlag verzeichnet die Aktie von Samsonite. Am Vortag waren die Papiere nach einem Minus von 10 Prozent vom Handel ausgesetzt worden. Teilnehmer sprechen von einer Short-Attacke auf die Aktie. Ein aktivistischer Investmentfonds namens Blue Orca Capital ziele auf Samsonite. Nach Ansicht von Analysten könnte die Aktie jedoch bei 27 Hongkong-Dollar einen Boden gefunden haben. Samsonite hat die Vorwürfe des Investmentfonds mittlerweile zurückgewiesen. Dennoch droht mit einem Minus von 19 Prozent die schwächste Handelswoche in der Börsengeschichte des Unternehmens. Die exportorientierten Autowerte in Tokio zeigen sich auch zum Wochenausklang mehrheitlich mit Abgaben.

US-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Minus hat die Gap-Aktie auf die Bekanntgabe der Zahlen für das erste Quartal reagiert. Der Umsatz des Bekleidungseinzelhändlers übertraf mit 3,78 Milliarden Dollar zwar die Erwartungen des Marktes von 3,61 Milliarden Dollar. Jedoch blieb der Gewinn je Aktie mit 36 Cent um 10 Cent hinter den Schätzungen der Analysten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Die Aktie fiel nach der Schlussglocke um 7,7 Prozent auf 30,40 Dollar. Allerdings haben die Papiere seit Jahresbeginn auch schon um 49 Prozent zugelegt, während der S&P-500 im gleichen Zeitraum lediglich um 13 Prozent stieg. Die Autodesk-Aktie fiel um 5,3 Prozent auf 131,50 Dollar. Das Software-Unternehmen übertraf mit den Ergebnissen für das erste Quartal zwar die Erwartungen des Marktes, doch enttäuschte der Ausblick auf das Gesamtjahr. Mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent auf 188,50 Dollar zeigte sich die Apple-Aktie. Mitbewerber Samsung hat in einem Patentstreit mit dem US-Konzern eine Niederlage eingefahren und muss wegen der Verletzung von Patenten im Zusammenhang mit dem Design des iPhone 539 Millionen US-Dollar zahlen, so das Urteil einer Jury vor dem US-Bundesgericht im kalifornischen San Jose.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.811,76 -0,30 -75,05 0,37 S&P-500 2.727,76 -0,20 -5,53 2,03 Nasdaq-Comp. 7.424,43 -0,02 -1,53 7,55 Nasdaq-100 6.949,70 -0,06 -3,93 8,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 802 Mio 810 Mio Gewinner 1.467 1.528 Verlierer 1.477 1.402 Unverändert 122 137

Etwas leichter - Die Zuspitzung des Koreakonflikts dämpfte die Stimmung. Dass sich die Verluste dennoch in Grenzen hielten, war laut Beobachtern Konjunkturoptmismus und der Erleichterung über das unerwartet taubenhaft ausgefallene Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Mittwoch zu verdanken. Mit seiner Androhung neuer Importzölle auf Kraftfahrzeuge gab US-Präsident Trump den Aktien der US-Hersteller Ford (+1,6 Prozent) und GM (+1,4 Prozent) Auftrieb. Schwächster Sektor waren im Sog fallender Ölpreise die Energiewerte mit Abgaben von durchschnittlich 1,7 Prozent. L Brands gewannen 3,4 Prozent. Geschäftszahlen und Ausblick des Textilkonzerns hatten zwar enttäuscht, gut kamen aber geplante Kostensenkungen an. Nach dem Geschäftsausweis büßten die Titel des Unterhaltungselektronikhändlers Best Buy 6,7 Prozent ein. Kroger schlossen kaum verändert, nachdem die Supermarktkette den Kauf des Kochboxenanbieters Home Chef angekündigt hatte.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 -2,4 2,53 130,2 5 Jahre 2,81 -1,6 2,82 88,5 10 Jahre 2,97 -2,0 2,99 52,8

Die wieder gesunkenen Zinserhöhungserwartungen nach dem Fed-Protokoll und das abgesagt Gipeltreffen in der Koreakrise machten sich auch am Rentenmarkt bemerkbar. Nachdem die Kurse dort am Vortag kräftig gestiegen und die Renditen damit ebenso deutlich gesunken waren, gaben die Renditen weiter nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sank wieder unter 3,00 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1707 -0,1% 1,1720 1,1728 -2,6% EUR/JPY 128,29 +0,2% 128,03 128,56 -5,2% EUR/GBP 0,8758 -0,0% 0,8759 0,8771 -1,5% GBP/USD 1,3367 -0,1% 1,3385 1,3371 -1,1% USD/JPY 109,57 +0,3% 109,21 109,62 -2,7% USD/KRW 1077,60 -0,4% 1081,49 1077,81 +1,0% USD/CNY 6,3890 +0,2% 6,3783 6,3875 -1,8% USD/CNH 6,3812 +0,1% 6,3752 6,3804 -2,0% USD/HKD 7,8442 -0,0% 7,8474 7,8474 +0,4% AUD/USD 0,7566 -0,1% 0,7577 0,7566 -3,2% NZD/USD 0,6921 -0,2% 0,6932 0,6918 -2,5% Bitcoin BTC/USD 7.624,51 +1,3% 7.528,64 7.678,93 -44,2%

Der US-Dollar kam von seinen Jahreshöchsständen angesichts der weiter schwelenden Handelskonflikte der USA zurück. Daneben drückte das Fed-Protokoll den Dollar etwas, denn es zerstreute Befürchtungen, dass die Notenbank ihre Geldpolitik aggressiver straffen könnte. Der Euro stieg in der Spitze auf rund 1,1750 Dollar nach Wechselkursen um 1,17 am Vorabend. Im späten US-Handel er auf 1,1720 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,61 70,71 -0,1% -0,10 +18,2% Brent/ICE 78,62 78,79 -0,2% -0,17 +20,5%

Schwächer - Marktteilnehmer verwiesen auf zuletzt die unerwartet gestiegenen US-Vorräte als Beslastungsfaktor. Zudem hatte der russische Ölminister Alexander Nowak gesagt, dass Russland und andere Ölförderländer im kommenden Monat über eine Lockerung der Fördergrenzen sprechen wollten. Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder treffen sich im Juni in Wien. Thema der Konferenz wird die Vereinbarung zur Fördermengenbegrenzung sein, die im Dezember ausläuft. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 78,79 Dollar. Im asiatischen Handel setzen die Ölpreise ihre Abwärtsbewegung fort, wenn auch mit gedrosseltem Tempo.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.302,39 1.304,58 -0,2% -2,19 -0,0% Silber (Spot) 16,60 16,66 -0,4% -0,06 -2,0% Platin (Spot) 911,00 911,50 -0,1% -0,50 -2,0% Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,2% -0,01 -7,3%

Der nachgebende Greenback half dem Goldpreis auf die Sprünge, das Edelmetall verteuerte sich um 1 Prozent auf 1.306 Dollar. Auch die geopolitischen Spannungen in Korea trieben Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen. Des Weiteren stützten die nachlassenden Zinserhöhungsfantasien. Im asiatischen Handel kann der Goldpreis trotz eines leichten MInus die Marke von 1.300 Dollar behaupten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KOREA-KRISE

Nach der Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, seine Politik des "maximalen Drucks" auf Pjöngjang fortzusetzen. Zugleich warnte Trump, die USA und ihre Verbündeten Japan und Südkorea seien bereit, auf "dumme oder unbesonnene" Handlungen Nordkoreas zu reagieren. Nordkorea kündigte derweil an, auch nach der Absage durch die USA weiterhin zu Gesprächen bereit zu sein.

US-HAUSHALT

Das künftige Defizit der USA könnte doppelt so groß sein wie derzeit von der US-Regierung prognostiziert. Eine unabhängige Überprüfung des Haushaltsentwurfs für 2019 habe ergeben, dass das Defizit 2027 bei 965 Milliarden Dollar liegen und 2028 auf 1,1 Billionen wachsen könnte, so eine Schätzung des Congressional Budget Office (CBO). Das Weiße Haus rechnet bislang für 2027 mit einem Defizit von 450 Milliarden Dollar und von 445 Milliarden Dollar für 2028.

ATOMABKOMMEN IRAN

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat dem Iran bescheinigt, sich trotz des Ausstiegs der USA weiterhin an das Atomabkommen von 2015 zu halten. Der Iran beachte die Beschränkungen für seine Atomanlagen, die in dem Abkommen mit den UN-Vetomächten und Deutschland festgeschrieben worden seien, heißt es in einem IAEA-Bericht, in den die Nachrichtenagentur AFP Einblick hatte.

APPLE/SAMSUNG

Samsung muss in einem Patentstreit Apple wegen der Verletzung von Patenten im Zusammenhang mit dem Design des iPhone 539 Millionen US-Dollar zahlen. Der Streit zwischen den beiden Smartphone-Herstellern zog sich über sieben Jahre.

GAP

Die US-Modekette Gap hat im ersten Quartal zwar den Umsatz und Gewinn gesteigert, blieb aber hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr konnte Anleger nicht beruhigen.

