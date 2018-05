Nachdem der Euro Mitte der Woche unter die Marke von 1,17 Dollar gefallen war, hat zuletzt eine Stabilisierung eingesetzt.

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1709 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ...

