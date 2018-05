Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Ryanair von 17,75 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere das Gewinnpotenzial, sobald die Tarife sich an höhere Treibstoffkosten angepasst hätten, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-05-25/08:36

ISIN: IE00BYTBXV33