US-Präsident Donald Trump hat das für den 12. Juni geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Hier einige ausgewählte Kommentare.

War Donald Trumps Absage an Nordkorea ein kluger Schritt - oder das Zeugnis schlechter Außenpolitik? Internationale Medien blicken ganz unterschiedlich auf die Entscheidung des US-Präsidenten.

"Washington Post" (USA): Nicht die Konsequenzen kalkuliert

"Bis zu dieser Woche schienen ihm (Trump) die zunehmend klaren Andeutungen nicht bewusst zu sein, dass Herr Kim keine Absicht hatte, sein Atomwaffenarsenal schnell preiszugeben. Stattdessen schien Nordkorea nur an einem mehrstufigen Prozess interessiert, in dem die atomare Abrüstung ein vages und langfristiges Ziel ist und das Regime für jeden Fortschritt belohnt wird. So waren frühere Abkommen mit Nordkorea gestrickt. Ein solcher Prozess birgt offensichtliche Risiken. Aber die Regierung hätte gewillt sein sollen, vorsichtig zu eruieren, was Herr Kim zu tun bereit war. Stattdessen hat Herr Trump den Prozess impulsiv platzen lassen - und er und seine Regierung haben sich nicht die Mühe gemacht, die möglichen Konsequenzen zu kalkulieren."

"New York Times" (USA): Nicht unbedingt schlechte Nachrichten

"Die abrupte Entscheidung von Präsident Trump, das geplante Gipfeltreffen mit Kim Jong Un abzusagen, ist angesichts der jahrzehntelangen unstetigen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea nicht überraschend. Es sind auch nicht unbedingt schlechte Nachrichten, sollte es bedeuten, dass die Trump-Regierung sich jetzt Zeit nimmt, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen, um eine Zusammenkunft zum Erfolg zu führen, bei der so viel auf dem Spiel steht.

Aber es wäre zutiefst bedauernswert und letztlich gefährlich, wenn es damit endet, dass sich die beiden hitzköpfigen Staatschefs beleidigt zurückziehen und die Schulhofspötteleien wieder aufnehmen, die sie während der vergangenen 16 Monaten ausgetauscht haben. Das würde einen Großbrand nur wahrscheinlicher machen."

"Guardian" (England): Gipfel mit wenig Sorgfalt angesetzt

"Erfahrene Nordkorea-Beobachter hatten gewarnt, dass das Treffen nie stattfinden würde, weil die Kluft zwischen beiden Seiten viel zu groß sei, um rasch überbrückt werden zu können - insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Bedeutung des Begriffs Denuklearisierung. Der Mangel in den USA an Vorbereitung, Koordination oder Klarheit über die Ziele und darüber, wie man sie angehen ...

