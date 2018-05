DAX - Der nächste Einbruch steht an (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Nachdem der DAX im gestrigen Handel an der Marke bei 13.020 Punkten gescheitert war, setzte sich eine weitere Verkaufswelle in Gang, die den Index direkt unter die Unterstützungen bei 12.911 und 12.851 Punkten einbrechen ließ. Erst an der 12.800 Punkte-Marke kam es zu einer Erholung, die sich heute fortsetzen könnte. Im übergeordneten Bild bleiben die Bären allerdings weiter am Drücker und haben mit dem Einbruch der letzten beiden Tage eine Trendwende eingeleitet. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.27 Uhr): Scheitert der DAX bereits an der 12.950 Punkte-Marke, könnte sich der Abverkauf direkt bis 12.851 Punkte...

