Der GBP/USD fällt in Richtung 1,3350, bevor in Großbritannien die britischen BIP Ergebnisse veröffentlicht werden und es wird sich zeigen, ob sich der Abwärtstrend der britischen Wirtschaft fortsetzt. Die vorläufigen BIP Daten werden am Freitag für das erste Quartal um 10:30 Uhr veröffentlicht und man rechnet auf Jahresbasis mit einem unveränderten ...

