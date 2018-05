Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -



Während sich Köln auf die internationale, umfangreiche Reifenpremiere "The Tire Cologne" vorbereitet, propagiert der Reifenhersteller und -händler ZAFCO aus den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen Einzug als internationaler Experte und Aussteller auf der großen Veranstaltung. Die Tire Cologne findet vom 29. Mai bis 1. Juni in der Handelsstadt, Köln Messe, Deutschland statt. Mit dem fünftgrößten Messegelände der Welt, 70.000 Quadratmetern Fläche und moderner Infrastruktur wird das Unternehmen Koelnmesse wachstumsorientierte Reifen-, Räder- und Autoservice-Spezialisten durch die Messe begleiten.



In Köln stellt ZAFCO seine klassifizierte Marke Zeetex und seine Joint-Venture-Marke Otani bei der internationalen Premiere aus. ZAFCO ist mitunter eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Mittleren Osten, mit einer Präsenz auf 6 Kontinenten und mit über 800 Vertriebsnetzen weltweit. Die Vorbereitungen für Zeetex und Otani laufen auf Hochtouren. Sie werden auf den Messeständen mit nachhaltigen Lösungen für die Reifenindustrie groß auftreten und ihr neues und verbessertes Produktportfolio speziell für das europäische Segment präsentieren.



Otani, die in Thailand ansässige Reifenmarke, wird Pkw-Reifen für den europäischen Markt auf den Markt bringen und außerdem drei neue Reifenmodelle vorstellen: OH-119 Steer Axle Tyre für Regional- und Langstrecken, OH-319 Drive Axle Tyre für Langstrecken und OH-320 Drive Axle Tyre für regionale Strecken in ihrem Truck Tyre Radial Portfolio.



Zeetex, wird nach dem durchschlagenden Erfolg mit dem Radial ZT4000 4S für Pkw zusätzlich seine Ganzjahresmodelle SUV ZT4000 4S auf den europäischen Markt bringen. Auf dem umfangreichen Messestand werden die bekanntesten Sommerreifen von Zeetex ausgestellt: ZT1000, SU1000 vfm, HT1000 vfm und CT2000 vfm. Eine breite Palette von außergewöhnlichen Wintermodellen wie WP1000, WV1000, WH1000, WH1000 SUV und WQ1000 wird ebenfalls auf dem Stand zu sehen sein.



ZAFCO wird auf dem Stand Nr. - B050 in der Halle Nr. 07 zu finden sein. Neben der Produkt- und Servicepräsentation bietet der Stand auch ein breites Spektrum an Unterhaltungs- und Sportaktivitäten wie z.B. Minigolf, automatische Darts und Minibillard. Ziel ist es, die Besucher während der Messe zu unterhalten, und es wird spannende Geschenke für die Gewinner geben.



