Auf der von Indication Investments Ltd betriebenen Handelsplattform Libertex können europäische Trader seit dem 23.Mai 2018 mit 34 neuen CFD-Instrumenten für Kryptowährungen handeln. Damit ist Libertex im Hinblick auf verfügbare Kryptowährungen zu einer der führenden Anwendungen und Handelsplattformen für EU-Trader geworden.

Andrew Nikolaev, Libertex Executive Director, erläuterte: "Kryptowährungen sind in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Trends im Finanzsektor geworden. Die Nachfrage nach diesen Anlagen steigt drastisch. Wir freuen uns, der Forderung europäischer Trader nach neuen, innovativen Krypto-Instrumenten nachzukommen, indem wir sie auf unserer einzigartigen Libertex-Plattform einführen."

Die Einführung von Kryptowährungspaaren auf Libertex für europäische Investoren folgt dem Rundschreiben der zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde CySec vom 15.Mai 2018. In diesem Schreiben stellt die Behörde neue Vorschriften für Derivate auf virtuellen Währungen vor. Laut dem Rundschreiben gelten CFDs auf virtuellen Währungen als Finanzinstrumente.

In der Liste von insgesamt 40 Kryptowährungs-CFDs finden sich unter anderem Namen wie Ethereum, Ripple, Dash oder IOTA. Die vollständige Liste der neuen Kryptowährungen kann abgerufen werden unter: libertex.com

Libertex blickt als internationale Marke auf eine zwanzigjährige Geschichte in den Finanzmärkten und im Online-Handel zurück. Über Libertex erhalten Investoren Zugang zum effektiven Handel mit Aktien, Währungen, Indizes, Rohstoffen, Gold, Öl, Gas und vielen anderen Finanzinstrumenten. Aufgrund seines ausgezeichneten Services betreut das Team von Libertex über 2,2 Millionen Kunden in Lateinamerika, Europa und Asien. Libertex verfügt über etwa 200 Handelspapiere. 2016 wurde Libertex von Forex EXPO Awards als beste Handelsplattform ausgezeichnet und in der Global Banking and Finance Review als beste Handelsapplikation in der Eurasischen Wirtschaftsunion bezeichnet. Forex Awards kürte Libertex 2017 zur besten Handelsapplikation und zum besten Kyprtowährungsbroker. Libertex führte als erste Handelsplattform Kryptowährungen ein.

