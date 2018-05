Der DAX ist am Freitagmorgen freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.933 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent kräftiger als bei Vortagesschluss.

Adidas, Fresenius und Vonovia setzten sich mit Zugewinnen von einem Prozent und mehr an die Spitze der Kursliste. Papiere der Deutschen Bank waren Schlusslicht, allerdings wurden diese Aktien ex Dividende gehandelt. Um 10 Uhr wird der neue Ifo-Geschäftsklimaindex erwartet. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer.

Ein Euro kostete 1,1689 US-Dollar (-0,26 Prozent).